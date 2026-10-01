Зростання цін на дизельне пальне значною мірою пов’язане з виведенням з ладу російських нафтопереробних заводів, по яких Україна завдає ударів.

Про це президент США Дональд Трамп заявив під час виступу 30 вересня, трансляцію якого проводив Білий дім.

Трамп знову пов’язав ціни на дизель з ударами по НПЗ РФ

Американський президент заявив, що ситуація з дизельним пальним, на його думку, значно більше пов’язана з подіями навколо Росії, ніж із війною на Близькому Сході.

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Трамп звернув увагу на удари по російських нафтопереробних потужностях і заявив, що НПЗ, які виробляють дизельне пальне, виходять з ладу доволі швидко.

— Знаєте, дизельне паливо набагато сильніше постраждало не через Близький Схід, а через те, що відбувається в Росії, оскільки нафтопереробні заводи, що виробляють дизельне паливо, виводяться з ладу з досить тривожною швидкістю, — сказав Трамп.

За словами президента США, якби російські нафтопереробні потужності не зазнавали таких втрат, ситуація з дизельним пальним була б іншою.

Водночас Трамп пов’язав проблему не лише безпосередньо з українськими ударами, а загалом із війною Росії проти України.

— Те, що відбувається між Росією та Україною, стало найбільшою проблемою для ринку дизельного палива, — підсумував президент США.

Водночас Reuters повідомляє, що Трамп розглядає можливість обмеження експорту дизельного пального зі США, щоб стримати зростання цін. 30 вересня президент США заявив, що питання можливої заборони експорту обговорюється щодня.

За даними агентства, нинішнє подорожчання дизеля спричинене сукупністю факторів — скороченням постачання через війну з Іраном та перебоями в роботі нафтопереробної галузі, зокрема внаслідок українських ударів по російських енергетичних об’єктах.

Це не перша заява Трампа, в якій він пов’язує українські удари по російській нафтопереробній галузі зі зростанням світових цін на дизель.

За даними Axios, під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським 20 вересня американський лідер неодноразово порушував питання ударів по російських НПЗ.

Як стверджував співрозмовник видання, Трамп просив Зеленського припинити такі атаки, пояснюючи свою позицію їхнім впливом на світові ціни на дизельне пальне.

Трамп публічно повторював цю позицію і пізніше. 27 вересня він заявив журналістам, що просив Зеленського зменшити інтенсивність ударів по російських НПЗ.

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