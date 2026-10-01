В Польше с 1 октября 2026 года вступают в силу новые процедуры идентификации и сбивания вражеских воздушных объектов.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает Укринформ.

Польша меняет правила сбивания воздушных целей: что известно

По словам Владислава Косиняка-Камыша, новые процедуры уже готовы, а польская армия приступила к их внедрению.

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Министр сообщил, что получил доклад от оперативного командующего Вооруженными силами Польши генерала Иренеуша Новака о готовности военных к применению новых правил.

— 1 октября — это всегда хороший момент для внедрения процедур, — подчеркнул Косиняк-Камыш.

Глава польского оборонного ведомства отметил, что для введения новых процедур не нужно менять законодательство. Их внедряют прямо на уровне армии.

Новые правила определяют четкий порядок действий для пилотов истребителей и других военнослужащих, задействованных в противовоздушной обороне страны.

Как польская ПВО будет определять вражеские воздушные цели

Одним из основных изменений станет упрощение процедуры идентификации воздушных объектов, попадающих в воздушное пространство Польши.

Раньше для установления принадлежности воздушной цели требовалась обязательная визуальная идентификация. Это означало, что польский истребитель должен был приблизиться к объекту, чтобы подтвердить его характер.

Теперь вместо такого подхода будет применяться позитивная идентификация.

Для принятия решения о сбивании военные смогут использовать данные радаров и других систем наблюдения. Кроме того, будет учитываться информация, полученная от украинской стороны.

Таким образом, обязательное приближение истребителя к воздушной цели для ее визуального подтверждения больше не будет обязательным условием для принятия решения о поражении.

Почему Польша решила изменить процедуры

В польском Министерстве обороны необходимость новых правил объясняют постоянной угрозой проникновения вражеских дронов и других воздушных объектов в воздушное пространство страны во время российских атак на Украину.

Прежняя процедура визуальной идентификации была рассчитана в первую очередь на мирное время. Ее вводили, чтобы минимизировать риск ошибочного поражения гражданского самолета.

Новые процедуры должны определить порядок действий польских военных с учетом нынешних воздушных угроз.

В то же время в Минобороны Польши отметили, что для перехода на новые правила достаточно решений на уровне Вооруженных сил, без внесения изменений в действующее законодательство.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что ближайшие недели и месяцы будут непростыми для страны из-за усиления российской агрессии против Украины.

По его словам, российские атаки все чаще происходят вблизи польской границы, в частности в районах пограничных переходов и инфраструктурных объектов.

Польский премьер также сообщил, что из-за российских ударов вблизи границы страна вынуждена регулярно поднимать боевую авиацию.