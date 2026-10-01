У Польщі з 1 жовтня 2026 року починають діяти нові процедури ідентифікації та збиття ворожих повітряних об’єктів.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє Укрінформ.

Польща змінює правила збиття повітряних цілей: що відомо

За словами Владислава Косіняка-Камиша, нові процедури вже підготовлені, а польська армія розпочала їхнє впровадження.

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Міністр повідомив, що отримав доповідь від оперативного командувача Збройних сил Польщі генерала Іренеуша Новака про готовність військових до застосування нових правил.

— 1 жовтня — це завжди хороший момент для впровадження процедур, — підкреслив Косіняк-Камиш.

Глава польського оборонного відомства наголосив, що для запровадження нових процедур не потрібно змінювати законодавство. Їх впроваджують безпосередньо на рівні армії.

Нові правила визначають чіткий порядок дій для пілотів винищувачів та інших військовослужбовців, залучених до протиповітряної оборони країни.

Як польська ППО визначатиме ворожі повітряні цілі

Однією з основних змін стане спрощення процедури ідентифікації повітряних об’єктів, які потрапляють у повітряний простір Польщі.

Раніше для встановлення належності повітряної цілі передбачалася обов’язкова візуальна ідентифікація. Це означало, що польський винищувач мав наблизитися до об’єкта, щоб підтвердити його характер.

Тепер замість такого підходу застосовуватиметься позитивна ідентифікація.

Для ухвалення рішення про збиття військові зможуть використовувати дані радарів та інших систем спостереження. Крім того, враховуватиметься інформація, отримана від української сторони.

Тож обов’язкове наближення винищувача до повітряної цілі для її візуального підтвердження більше не буде необхідною умовою ухвалення рішення про ураження.

Чому Польща вирішила змінити процедури

У польському Міністерстві оборони необхідність нових правил пояснюють регулярною загрозою проникнення ворожих безпілотників та інших повітряних об’єктів у повітряний простір країни під час російських атак на Україну.

Попередня процедура візуальної ідентифікації була розрахована передусім на мирний час. Її запроваджували, щоб мінімізувати ризик помилкового ураження цивільного літака.

Нові процедури мають визначити порядок дій польських військових з урахуванням нинішніх повітряних загроз.

Водночас у Міноборони Польщі зазначили, що для переходу на нові правила достатньо рішень на рівні Збройних сил, без внесення змін до чинного законодавства.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив, що найближчі тижні та місяці будуть непростими для країни через посилення російської агресії проти України.

За його словами, російські атаки дедалі частіше відбуваються поблизу польського кордону, зокрема в районах прикордонних переходів та інфраструктурних об’єктів.

Польський прем’єр також повідомив, що через російські удари поблизу кордону країна змушена регулярно піднімати бойову авіацію.

Джерело : Укрінформ

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