Командование Черноморского флота РФ приказало значительно увеличить частоту патрулирования акватории и усилить подготовку к отражению угроз с моря.

Об этом сообщили в Атеш со ссылкой на источники среди военнослужащих и офицеров штаба.

Черноморский флот РФ в повышенной боевой готовности

По информации Атеш, командование Черноморского флота РФ разослало в воинские части приказ о значительном увеличении частоты патрулирования акватории.

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Личному составу поставили задачу повысить интенсивность учений по отражению угроз с моря.

Также военные должны отрабатывать взаимодействие между операторами БпЛА, подразделениями ПВО, расчетами РЭБ и экипажами патрульных катеров.

По информации, которой располагает Атеш, российское командование ожидает активизации Сил обороны Украины в районе Крыма в ближайшие дни.

В частности, речь идет о периоде накануне годовщины ударов по Крымскому мосту — 8 октября.

В Атеш сообщили, что в российском флоте опасаются возможных новых масштабных атак, приуроченных к этой дате.

В то же время в сообщении отмечается, что речь идет не обязательно о повторном ударе по самому мосту. Среди возможных целей называются корабли ЧФ РФ в пунктах базирования, логистические маршруты и суда так называемого теневого флота.

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