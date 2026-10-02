Командування Чорноморського флоту РФ наказало суттєво збільшити частоту патрулювання акваторії та посилити підготовку до відбиття загроз із моря.

Про це повідомили в партизанському русі Атеш із посиланням на агентів серед військовослужбовців та офіцерів штабу.

Чорноморський флот РФ у підвищеній бойовій готовності

За інформацією Атеш, командування Чорноморського флоту РФ скерувало до військових частин наказ про суттєве збільшення частоти патрулювання акваторії.

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Особовому складу поставили завдання підвищити інтенсивність навчань із відбиття загроз із моря.

Також військові мають відпрацьовувати взаємодію між операторами БпЛА, підрозділами ППО, розрахунками РЕБ та екіпажами патрульних катерів.

За наявною в Атеш інформацією, російське командування очікує активізації Сил оборони України в районі Криму найближчими днями.

Зокрема, йдеться про період напередодні річниці ударів по Кримському мосту — 8 жовтня.

В Атеш повідомили, що на російському флоті побоюються можливих нових масштабних атак, приурочених до цієї дати.

Водночас у повідомленні зазначається, що йдеться не обов’язково про повторний удар по самому мосту. Серед можливих цілей називаються кораблі ЧФ РФ у пунктах базування, логістичні маршрути та судна так званого тіньового флоту.

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