Страны Группы семи (G7) договорились скоординированно высвободить через Международное энергетическое агентство (МЭА) 100 млн баррелей нефти из резервов в течение четырех месяцев. Значительные объемы дизельного топлива планируют направить на рынок уже в первые 20 дней.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7.

Страны G7 откроют стратегические запасы нефти

Члены и партнеры Группы семи должны выполнить ранее взятые на себя обязательства и координировать через МЭА высвобождение 100 млн баррелей из резервов. Процесс должен начаться немедленно и продлится четыре месяца.

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Значительный объем дизельного топлива планируют высвободить уже в течение первых 20 дней.

G7 планирует координировать графики технического обслуживания нефтеперерабатывающих заводов, чтобы не допустить одновременной остановки мощностей.

Там, где это будет возможно, предприятия временно будут работать с повышенной загрузкой.

Страны Группы семи призвали государства, располагающие значительными нефтеперерабатывающими мощностями, увеличить мировое производство нефтепродуктов. В первую очередь речь идет о дизельном топливе.

В ближайшие дни представители стран снова встретятся в рамках МЭА, чтобы обсудить возможность дополнительного высвобождения запасов дизеля, если этого потребует ситуация на рынке.

Нефть дешевеет: сколько стоит баррель Brent

Как сообщает Reuters, цены на нефть снизились примерно на $2 после того, как европейские лидеры согласились высвободить дизель из резервов по просьбе президента США Дональда Трампа.

Во время торгов в пятницу, 2 октября, фьючерсы на Brent подешевели на $1,80, или 1,76%, до $100,50 за баррель. Цена американской WTI снизилась на $2,02, или 2,18%, до $90,85 за баррель.

С начала недели на момент приведенных котировок Brent подешевела примерно на 2,84%, а WTI — на 1,54%.

Страны ЕС согласовали французское предложение о высвобождении дополнительных запасов дизельного топлива, сообщил Reuters источник, осведомленный о ходе обсуждения. Целью является снижение цен и сокращение потребности Европы в импорте топлива из США.

Трамп в Truth Social заявил, что Европа согласилась высвободить значительный объем дизельного топлива. Ранее он сообщал, что рассматривает возможность запретить экспорт этого топлива из США.

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