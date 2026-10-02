Країни Групи семи (G7) домовилися скоординовано вивільнити через Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) 100 млн барелів нафти із резервів протягом чотирьох місяців. Значні обсяги дизельного пального планують спрямувати на ринок уже в перші 20 днів.

Про це йдеться у спільній заяві лідерів G7.

Країни G7 відкриють стратегічні запаси нафти

Члени та партнери Групи семи мають виконати раніше взяті на себе зобов’язання та координувати через МЕА вивільнення 100 млн барелів із резервів. Процес має розпочатися негайно і триватиме чотири місяці.

Зараз дивляться

Значний обсяг дизельного пального планують вивільнити вже протягом перших 20 днів.

G7 планує координувати графіки технічного обслуговування нафтопереробних заводів, щоб не допустити одночасної зупинки потужностей. Там, де це буде можливо, підприємства тимчасово працюватимуть із підвищеним завантаженням.

Країни Групи семи закликали держави, які мають значні нафтопереробні потужності, збільшити світове виробництво нафтопродуктів. У першу чергу йдеться про дизельне пальне.

Найближчими днями представники країн знову зустрінуться в межах МЕА, щоб обговорити можливість додаткового вивільнення запасів дизеля, якщо цього вимагатиме ситуація на ринку.

Нафта дешевшає: скільки коштує барель Brent

Як повідомляє Reuters, ціни на нафту знизилися приблизно на $2 після того, як європейські лідери погодилися вивільнити дизель із резервів на прохання президента США Дональда Трампа.

Під час торгів у п’ятницю, 2 жовтня, ф’ючерси на Brent подешевшали на $1,80, або 1,76%, до $100,50 за барель. Ціна американської WTI знизилася на $2,02, або 2,18%, до $90,85 за барель.

Від початку тижня на момент наведених котирувань Brent здешевшала приблизно на 2,84%, а WTI – на 1,54%.

Країни ЄС погодили французьку пропозицію щодо вивільнення додаткових запасів дизельного пального, повідомило Reuters джерело, обізнане з перебігом обговорення. Метою є зниження цін і скорочення потреби Європи в імпорті пального зі США.

Трамп у Truth Social заявив, що Європа погодилася вивільнити значний обсяг дизельного пального. Раніше він повідомляв, що розглядає можливість заборонити експорт цього пального зі США.

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