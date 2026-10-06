У ніч проти 6 жовтня в Московській області Росії пролунали потужні вибухи. Російська влада заявила про знищення десятків дронів на підльоті до Москви, тоді як очевидці повідомляли про роботу протиповітряної оборони та займання.

Про це повідомляє ASTRA.

Атака дронів на Московську область 6 жовтня

За словами мера Москви Сергія Собяніна, з 20:30 5 жовтня до 05:00 6 жовтня у напрямку Московського регіону нібито летіли близько 650 безпілотників. За його твердженням, більшість із них російська протиповітряна оборона знищила на віддалених рубежах, а 105 дронів — безпосередньо на підльоті до столиці.

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Водночас у Підмосков’ї очевидці повідомляли про серію гучних вибухів. У мережі також з’явилися відео прольотів безпілотників, роботи систем ППО та задимлення.

Одне із загорянь, за даними OSINT-аналітиків ASTRA, сталося в районі села Костянтинове Раменського міського округу. На оприлюднених кадрах, знятих у селищі Володарському, зафіксовано пожежу на території лінійної виробничо-диспетчерської станції (ЛВДС) Володарська.

ЛВДС Володарська є найбільшою нафтобазою Московського регіону та входить до структури Транснафтопродукту. Об’єкт призначений для зберігання та транспортування автомобільного бензину, авіаційного й дизельного пального.

Річний товарообіг станції становить близько 3 млн тонн нафтопродуктів. Вона також пов’язана мережею продуктопроводів із ключовими аеропортами Московського авіаційного вузла — Внуково, Домодєдово та Шереметьєво.

Російська влада наразі не повідомляла про можливі пошкодження об’єкта.

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