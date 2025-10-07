Во вторник, 7 октября, Нобелевский комитет объявил имена лауреатов Нобелевской премии по физике этого года.

Кто получил Нобелевскую премию по физике в 2025 году

Премию получили американские ученые Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис. Награда досталась им за открытие, которое доказало, что квантовые эффекты могут происходить даже в обычных электрических цепях.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2025 #NobelPrize in Physics to John Clarke, Michel H. Devoret and John M. Martinis “for the discovery of macroscopic quantum mechanical tunnelling and energy quantisation in an electric circuit.” pic.twitter.com/XkDUKWbHpz — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2025

Их эксперименты показали, что явления, присущие миру элементарных частиц, могут проявляться в системе, которую можно буквально держать в руке.

В чем суть открытия

Ученые работали с сверхпроводящим кругом на микрочипе, который содержал тонкий слой изоляционного материала между двумя сверхпроводниками — так называемый джозефсоновский переход.

Во время экспериментов они зафиксировали два ключевых эффекта:

туннелирование, когда частица проходит через барьер, который в обычной физике должен быть непроходимым;

квантование энергии, когда энергия изменяется не плавно, а скачками.

Это стало первым доказательством того, что квантовые свойства могут проявляться в макроскопических электрических системах.

– Квантовая механика, созданная более века назад, до сих пор удивляет нас новыми открытиями. Она является основой всей современной цифровой технологии, – отметил председатель Нобелевского комитета по физике Олле Эрикссон.

Открытие лауреатов заложило основу для развития квантовых компьютеров, сенсоров и систем шифрования, которые используют те же эффекты, что впервые были наблюдаемы в этих экспериментах.

Награда для лауреатов Нобелевки

Нобелевский фонд ежегодно пересматривает сумму вознаграждения в зависимости от собственных доходов. На этот раз лауреаты разделят между собой 11 млн шведских крон – это примерно $1,2 млн.

Нобелевская премия по физике традиционно вручается за выдающиеся открытия или изобретения в этой области. В прошлом году ее получили профессора Джон Хопфилд и Джеффри Гинтон за исследования в области искусственных нейронных сетей.

Церемония вручения Нобелевской премии 2025 года традиционно состоится в Стокгольме 10 декабря – в день рождения Альфреда Нобеля.

Напомним, что лауреатами Нобелевской премии по медицине в этом году стали сразу трое ученых. Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Шимон Сакагучи получили награду за открытие в области периферической иммунной толерантности.

