Королівська шведська академія наук оголосила лауреатів Нобелівської премії з хімії 2026 року.

Про це повідомляється на сайті Нобелівської премії.

Лауреати Нобелівської премії з хімії 2026

Нобелівську премію з хімії 2026 отримали науковці Анрі Каган із Франції та Кенсо Соаї з Японії.

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Про рішення Шведської королівської академії наук оголосив Нобелівський комітет у Стокгольмі, відзначивши дослідників за відкриття нелінійних ефектів та автокаталізу в асиметричному органічному синтезі.

Багато важливих молекул, як-от амінокислоти, існують у двох варіантах, які є дзеркальним відображенням одна одної (“ліва” та “права” форми).

Однак білки та живі організми на Землі містять лише одне з цих дзеркальних відображень — це явище науковці називають гомохіральністю.

Понад століття для вчених залишалося таємницею, як у природі чи під час лабораторних реакцій може виникнути лише одна форма молекули, адже зазвичай під час експериментів утворюються рівні пропорції обох.

Здатність отримувати лише один із дзеркальних варіантів є принциповою для фармакології, оскільки під час створення ліків бажаний лікувальний ефект має виключно одна конкретна форма молекули.

— Анрі Каган і Кенсо Соаї запропонували розгадку хімічної загадки, якій понад століття: як гомохіральність може виникати спонтанно. Хімічні реакції, які вони розробили, вражають, — наголосив голова Нобелівського комітету з хімії Хайнер Лінке.

Анрі Каган у 1986 році зробив перший ключовий крок, розробивши новий спосіб маніпулювання хімічними реакціями.

Це дозволило отримувати значний надлишок потрібного дзеркального відображення молекули, що раніше вважалося неможливим.

Кенсо Соаї продовжив ці дослідження і в період із 1995 по 2003 рік створив унікальну реакцію (реакцію Соаї), у якій утворювалося виключно одне з двох дзеркальних відображень.

До цього подібне вдавалося створити лише самій живій природі.

Відкриття Нобелівських лауреатів 2026 року допомогли пояснити механізми виникнення життя на нашій планеті та стали фундаментальною базою для створення сучасних високоефективних лікарських препаратів.

Фото: Нобелівський комітет

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