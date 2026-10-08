Сеул отзывает посла из Украины после конфликта из-за публичного заявления президента Украины Владимира Зеленского о передаче военнопленных из КНДР.

Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Министерство иностранных дел Южной Кореи.

Южная Корея отзывает посла из Украины: что известно

В четверг, 8 октября, Министерство иностранных дел Южной Кореи объявило о решении отозвать своего посла в Украине Пак Хи Чхана на фоне дипломатического конфликта с Киевом.

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Причиной стал спор из-за обнародования информации о передаче Южной Корее двух военнопленных из КНДР.

Сеул требует от украинской стороны официальных объяснений и извинений не только из-за заявления президента Владимира Зеленского, но и из-за того, что Киев потом отрицал наличие соглашения о конфиденциальности.

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен 6 октября заявил, что получил от своего украинского коллеги Андрея Сибиги сообщение, которое, по его словам, содержало извинения. В то же время их содержание не оправдало ожиданий Сеула.

После этого южнокорейская сторона предупредила о намерении принять решительные меры.

8 октября МИД Южной Кореи официально объявил о решении отозвать посла.

В то же время в Сеуле заявили, что рассчитывают на урегулирование разногласий, и продолжат консультации с украинской стороной.

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Спор возник после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генеральной ассамблее ООН 23 сентября. Тогда он сообщил, что Украина передала Сеулу двух военнослужащих КНДР, взятых в плен во время боевых действий.

Южная Корея заявила, что стороны договорились не разглашать информацию о передаче из-за рисков для безопасности пленных и их родственников, которые остаются в Северной Корее.

Киев же подчеркнул, что Зеленский обнародовал лишь факт передачи военных, не раскрывая подробностей операции, и опроверг наличие договоренности о неразглашении именно этой информации.

Впоследствии Сеул потребовал официальных объяснений и извинений.

6 октября глава южнокорейского МИД Чо Хен сообщил, что получил от Андрея Сибиги сообщение с извинениями, но назвал их недостаточными.

МИД Украины о трактовке Сеулом слов Сибиги

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий объяснил, что украинский министр просто выразил сожаление по поводу того, что ситуация с пленными переросла в обмен критическими комментариями.

— Думаю, уже здесь, в принципе, чувствуется разница между тем, что сказала корейская сторона, и тем, что на самом деле прозвучало. И это правда, — заявил Тихий.

По его словам, Киев считает причиной конфликта разное толкование договоренностей о конфиденциальности.

Пресс-секретарь также подчеркнул, что Украина пошла навстречу Южной Корее, согласившись передать военнопленных по ее просьбе.