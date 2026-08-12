Россия продолжает искать возможности для пополнения своего ракетного арсенала, активно использующегося для ударов по Украине. Кроме ракет, производимых собственной оборонной промышленностью, Москва получает баллистические боеприпасы от Северной Кореи.

Речь идет, в частности, о ракетах KN-23 и KN-24, которые Россия применяет против Украины еще с конца 2023 года. Теперь Пхеньян не только передает Москве новые партии вооружения, но и разворачивает на территории РФ собственное ракетное подразделение.

Чем КНДР вооружила Россию и какая опасность от северокорейских ракет, читайте в материале Фактов ICTV.

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Россия получит новую партию корейской баллистики

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что Северная Корея приступила к развертыванию своего ракетного подразделения в Воронежской области России.

По его словам, около 90 военнослужащих КНДР должны войти в состав 112 ракетной бригады РФ. Речь идет о подготовке к использованию северокорейских баллистических ракет для ударов по Украине.

Помимо личного состава Пхеньян уже передал Москве новую партию, а именно 40 ракет KN-23 и KN-24. Ожидается, что всего Россия может получить до 120 таких баллистических ракет и шесть пусковых установок.

Как отметил Черняк, окончательные параметры развертывания и применения этого вооружения Россия и Северная Корея должны согласовать во время переговоров в следующем месяце.

Таким образом, сотрудничество Москвы и Пхеньяна выходит за пределы простой поставки боеприпасов. Северокорейские военные напрямую вовлекаются в развертывание ракетного подразделения на территории России.

Сколько ракет KN-23 и KN-24 уже получила Россия

Северная Корея снабжает Россию баллистическими ракетами уже не первый год. По оценкам украинской разведки, с конца 2023 КНДР передала России около 150 ракет KN-23 и KN-24.

Россия начала применять северокорейские баллистические ракеты KN-23 против Украины еще в конце 2023 года. За это время такие ракеты неоднократно использовались при ударах по украинским городам и другим населенным пунктам.

Недавно российские военные впервые с августа прошлого года применили две новые ракеты из последней поставки. По данным украинской разведки, одна из них попала в жилой дом в селе Радушное Днепропетровской области. В результате удара погибли по меньшей мере пятеро членов одной семьи.

Корейская баллистика KN-23: чем угрожает

KN-23 и KN-24 – баллистические ракеты, которые Северная Корея передает России для использования в войне против Украины.

Они имеют большую дальность полета и более мощную боевую часть, чем российские ракеты комплекса Искандер, однако уступают им по точности.

Именно сочетание дальности и мощной боевой части делает корейскую баллистику серьезной угрозой для Украины. Россия может применять такие ракеты для ударов на значительном расстоянии, а их боевая часть способна наносить масштабные разрушения.

В то же время большая дальность не означает более высокой точности. Напротив, украинская разведка фиксировала значительные отклонения таких ракет от цели.

Чем опасны удары корейской баллистикой по Украине

Отдельную оценку точности KN-23 давал заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, во время одного из последних ударов РФ корейской баллистикой по Украине, северокорейская ракета отклонилась от цели примерно на 15 км. Именно такая неточность может представлять особую опасность при применении баллистики по населенным пунктам.

Для гражданского населения это означает, что даже ракета, которая должна была поразить конкретный объект, может упасть в другом месте. В случае плотной городской застройки последствия такого отклонения будут тяжелыми.

Именно это, по оценке украинской разведки, уже проявилось в один из последних ударов, когда северокорейская ракета поразила жилой дом в Радушном.

Зачем Северная Корея передает ракеты России

Сотрудничество выгодно не только Москве. Россия получает дополнительный источник баллистических ракет для войны против Украины, в то время как Северная Корея получает возможность испытывать собственное вооружение в условиях реальной войны.

Как отмечал Вадим Скибицкий, Пхеньян может получать данные о применении своих ракет, а затем использовать эту информацию для дальнейшей модернизации.

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