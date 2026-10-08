Украинская делегация отправится на переговоры в США: Зеленский назвал дату
- Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация отправится в США для переговоров в пятницу и субботу.
- Президент призвал Дональда Трампа усилить давление на Россию после удара РФ по Прилукам.
Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские переговорщики посетят Соединенные Штаты в пятницу и субботу.
Об этом пишет Reuters.
Визит украинских переговорщиков в США: что известно
Во время визита в Прилуки после российского смертельного удара по городу Владимир Зеленский заявил в четверг, 8 октября, что украинская делегация посетит США в субботу и воскресенье.
Президент Украины призвал американского лидера Дональда Трампа усилить давление на Россию.
— Нельзя, с одной стороны, вести переговоры с россиянами относительно будущих экономических проектов, а с другой — говорить, что мы находимся в каком-то… дипломатическом тупике, — подчеркнул глава государства.
7 октября Россия нанесла ракетный удар по Прилукам, в результате которого погибли 22 человека, среди них пятеро детей. Более 50 человек получили ранения.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что на 8 и 9 октября запланированы важные переговоры с партнерами.
Киев ожидает, что будут достигнуты договоренности о поставках противобаллистики, боеприпасов и перехватчиков для усиления защиты Украины.
Президент также отметил, что Великобритания может принять участие в финансировании закупки в других странах систем противовоздушной обороны и ракет к ним.
Украина определила пакеты ПВО, которые готова приобрести. Среди возможных поставщиков рассматриваются США, страны Ближнего Востока и Азии.