Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские переговорщики посетят Соединенные Штаты в пятницу и субботу.

Об этом пишет Reuters.

Визит украинских переговорщиков в США: что известно

Во время визита в Прилуки после российского смертельного удара по городу Владимир Зеленский заявил в четверг, 8 октября, что украинская делегация посетит США в субботу и воскресенье.

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— Нельзя, с одной стороны, вести переговоры с россиянами относительно будущих экономических проектов, а с другой — говорить, что мы находимся в каком-то… дипломатическом тупике, — подчеркнул глава государства.

7 октября Россия нанесла ракетный удар по Прилукам, в результате которого погибли 22 человека, среди них пятеро детей. Более 50 человек получили ранения.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что на 8 и 9 октября запланированы важные переговоры с партнерами.

Киев ожидает, что будут достигнуты договоренности о поставках противобаллистики, боеприпасов и перехватчиков для усиления защиты Украины.

Президент также отметил, что Великобритания может принять участие в финансировании закупки в других странах систем противовоздушной обороны и ракет к ним.

Украина определила пакеты ПВО, которые готова приобрести. Среди возможных поставщиков рассматриваются США, страны Ближнего Востока и Азии.

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