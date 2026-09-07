После переговоров в Москве и Киеве американская сторона заявила о прогрессе в мирном процессе и согласовании графика следующих переговоров.

Об этом представитель президента США Стивен Уиткофф сообщил в сети Х.

Уиткофф увидел существенный прогресс в переговорах

По поручению Дональда Трампа американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Москву и Киев. Целью визитов было содействие дальнейшему диалогу по прекращению российско-украинской войны.

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По результатам проведенных встреч американская сторона сообщила о существенном прогрессе. Он касается согласования графика проведения дополнительных трехсторонних переговоров.

Точные даты и другие подробности относительно будущих встреч в заявлении не раскрыли.

— Был достигнут существенный прогресс, в частности по согласованию графика дополнительных трехсторонних переговоров. Президент Трамп прилагает все усилия, чтобы остановить убийства и добиться длительного и прочного мира, — подытожил Уиткофф.

Напомним, 6 сентября американская делегация прибыла в Киев и провела несколько раундов переговоров с президентом Владимиром Зеленским, украинской переговорной командой и европейцами.

Переговоры проходили в несколько сессий. Сначала американская команда провела встречу с украинской стороной, после чего к переговорам присоединились представители Великобритании, Франции и Германии.

Перед визитом в Киев 5 сентября спецпосланники провели переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным в Кремле. Встреча длилась более трех часов.

Фото: Стивен Уиткофф

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