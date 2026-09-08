Игорь Рейтерович, политолог, политический консультант
Шанс на мир или политический маневр: итоги визита Кушнера и Уиткоффа в Киев
Первый визит специальных представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев дал старт обсуждению новых форматов переговоров. Он заложил основу для потенциальной четырехсторонней встречи с участием Европы этой осенью, а также возможных прямых переговоров лидеров США и Украины в конце сентября.
Факты ICTV объясняют, какие главные задачи выполняли спецпредставители Дональда Трампа в Киеве, как на это влияет избирательный фактор в США, о чем свидетельствует привлечение европейских партнеров, а также почему РФ осуществила массированный обстрел Украины через сутки после визита Уиткоффа и Кушнера.
Визит Уиткоффа и Кушнера в Украину
6 сентября первый визит в Украину совершили специальные представители президента США Дональда Трампа – Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. В Киеве американская команда провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Уже через два дня после того, как они уехали из столицы, Зеленский заявил, что Уиткофф и Кушнер снова посетят Украину. Однако он не уточнил, когда это может произойти.
Кроме того, Зеленский сообщил, что рассчитывает на личную встречу с Трампом уже в 20-х числах сентября. Также он добавил, что трехсторонние переговоры между командами Украины, США и РФ могут пройти на площадках в ОАЭ, Швейцарии или Турции.
Зачем Уиткофф и Кушнер приезжали в Киев
Первый визит Уиткоффа и Кушнера в Украину стал существенным шагом в возобновлении переговорного процесса, хотя у сторон были разные ожидания, заявил Фактам ICTV политолог Игорь Рейтерович. По его словам, приезд американской делегации носил ознакомительный и оценочный характер.
— Он был важным, потому что это их первый визит в Украину — раньше подобных визитов и не было. Но ожидания были разными. Для американцев это больше возможность проанализировать ситуацию и определить возможности возобновления переговоров в трехстороннем или четырехстороннем формате, отметил он.
Политолог подчеркнул, что главной цели на этом этапе удалось добиться.
— У нас, конечно, ожидания были выше, но с пониманием, что вряд ли их удастся реализовать на этом этапе. Переговоров действительно давно не было. Здесь главным было восстановить собственную возможность их проведения. Это удалось сделать, несмотря на разные моменты и нюансы, — подчеркнул Рейтерович.
Он отметил, что этот визит существенно повысил вероятность возобновления дипломатических контактов в ближайшее время.
— Шансы на то, что где-то в октябре могут возобновиться переговоры в четырехстороннем формате, стали значительно выше. Пожалуй, не стоит надеяться на другой прорыв, поскольку главной задачей американских переговорщиков было выяснить возможность восстановления переговоров вообще, — сказал политолог.
Активизация дипломатических усилий Вашингтона частично связана с предстоящими выборами в США, но есть и другие геополитические факторы, заявил Рейтерович. По его словам, Трамп ищет успешных кейсов во внешней политике.
– Почему еще сейчас? Трамп был очень сильно озабочен историей с Ираном. Она еще не окончена, но по крайней мере у него есть понимание того, куда можно дальше двигаться и чем это может закончиться. Выборы здесь тоже сыграли важную роль: Трампу особенно нечем хвастаться с точки зрения внешней политики, а завершение российско-украинской войны было бы очень классным кейсом, — отметил Рейтерович.
Политолог подчеркнул, что для реализации этого сценария Белому дому нужно узнать готовность сторон к диалогу, поэтому визит спецпредставителей США состоялся сразу, как появилась первая возможность.
— Но для того чтобы его реализовать, нужно четко понимать, к чему готовы стороны. Поэтому как только Уиткофф с Кушнером освободились и возникла возможность для приезда (прежде всего в Россию, хотя следует понимать, что Путин, возможно, не сильно хотел возобновления этих переговоров), этот визит состоялся, — объяснил эксперт.
Несмотря на ознакомительный характер встречи, Рейтерович считает ее положительным сигналом, поскольку теперь переговорщики должны сформировать дальнейшую рамку диалога.
– Но хорошо, что он есть, потому что без него было бы хуже. Теперь шаг за ними. Трампу нужно перезвонить Путину и Зеленскому, далее сформулировать идею, состоятся ли следующие встречи и в каком формате они пройдут, — подытожил политолог.
Визит Уиткоффа и Кушнера: ключевые результаты
Анонс Зеленского о повторном визите спецпредставителей Трампа свидетельствует о продолжении переговорного процесса, заявил Рейтерович.
— Уиткофф и Кушнер поняли, что приезжать в Украину не настолько опасно, как кажется. И какие-то угрозы россиян попытки показать, что нет смысла приезжать, потому что это опасно — не имеют отношения к реальности. Если Трамп решит продвигать тему переговоров и завершение войны, то Уиткофф и Кушнер приедут еще раз, но с более конкретными предложениями, — заверил он.
В то же время политолог считает, что спецпредставители Трампа частично подготовили основу для будущего контакта президентов Украины и США.
— Решения о личных встречах принимаются в несколько ином формате. Но очевидно, что они обменялись мнениями, может быть, высказали позицию. Украинская сторона с чем-то согласилась или высказала свои предложения. Это будет влиять на организацию личной встречи с Трампом, — подчеркнул он.
Политолог отметил, что хотя сами переговорщики не являются субъектами принятия решений, их визиты влияют на дальнейшие контакты лидеров.
— В этом случае Уиткофф и Кушнер играют роль скорее посредников, передающих информацию. Они не субъективны с точки зрения принятия решений: могут только что-нибудь взять, отвезти, передать, снова привезти и так далее. Но это может отобразится на встрече между Трампом и Зеленским. Хотя решения по ней будут приниматься, не исключаю, в личном телефонном разговоре, — считает он.
Отвечая на вопрос о том, о чем свидетельствует привлечение советников безопасности Франции, Великобритании и Германии к переговорам в Киеве, Рейтерович заявил, что это была ожидаемая история.
— Давно говорили, что формат будет расширяться. Эта тройка хотела приобщиться к переговорам. Я думаю, что формат может быть расширен — присоединятся по меньшей мере две страны, которые тоже выражали такое желание: Польша и Италия. Но это четвертая сторона — европейские страны, о которой давно говорили и без которой все переговоры не имели смысла, — сказал он.
По логике Трампа, платить за дальнейшее восстановление Украины и многие другие вещи должна Европа. Но чтобы она принимала в этом участие, ее нужно привлекать к переговорам, подчеркнул Рейтерович.
Однозначно это идет на пользу, потому что эти страны занимают, как правило, проукраинскую позицию. По мнению политолога, это может способствовать качественному обсуждению вопросов, определению дальнейших гарантий безопасности и других важных для Украины моментов.
Обстрел Киева через сутки после визита Уиткоффа и Кушнера
Атака РФ на Киев и другие города Украины через сутки после отъезда американских спецпредставителей была исключительно демонстративным шантажом Кремля, направленным на повышение ставок в переговорах, заявил Рейтерович. По его словам, его следует рассматривать как политический сигнал российского диктатора Владимира Путина.
— Это очевидный сигнал со стороны Путина, показывающий: я все равно буду поднимать ставки и делать то, что считаю нужным. Такая у него логика. Он считает, что так заявляет о своей сильной позиции, и если какие-то переговоры будут проходить дальше, они должны проходить на основе позиций, которые артикулирует Путин. Эта атака — это вызывающе демонстративный шаг против инициатив Трампа и попытка Путина показать, что договариваться и слушать нужно его, а не Украину, — отметил Рейтерович.
Анализируя рычаги влияния Вашингтона, политолог обратил внимание, что Трамп обладают необходимым инструментарием давления на Москву, однако не спешит его использовать.
— Вопрос в другом — захочет ли он применять их на практике. Я пока не вижу желания, хотя у него есть и санкционные, и механизмы передачи Украине оружию (как напрямую, так и косвенно через Европу). Но этого Трамп полноценно не использовал. Возможно, он изменит позицию, но это произойдет только в последнюю очередь. К тому времени он будет пытаться договориться выйти на формат завершения войны по результатам договоренностей, а не давления. Пока желания применять опцию давления у него нет. Может ли оно появиться? Может, это произойдет не раньше октября, — предположил он.
Говоря о дальнейшем ходе дипломатического трека, Рейтерович спрогнозировал серию прямых контактов лидеров и переход к предметным консультациям.
— Я думаю, будут какие-нибудь личные встречи, телефонные звонки Трампа и Путина, Трампа и Зеленского, а дальше, скорее всего, четырехсторонняя встреча переговорных команд. Возможно, в октябре они уже будут договариваться о конкретике. От результатов этой встречи будет зависеть, будет ли эта конкретика или нет. Но прежде чем закончатся так называемые выборы в России, переговорный процесс не будет возобновляться, — резюмировал политолог.