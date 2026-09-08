Шанс на мир или политический маневр: итоги визита Кушнера и Уиткоффа в Киев

Первый визит специальных представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев дал старт обсуждению новых форматов переговоров. Он заложил основу для потенциальной четырехсторонней встречи с участием Европы этой осенью, а также возможных прямых переговоров лидеров США и Украины в конце сентября.

Факты ICTV объясняют, какие главные задачи выполняли спецпредставители Дональда Трампа в Киеве, как на это влияет избирательный фактор в США, о чем свидетельствует привлечение европейских партнеров, а также почему РФ осуществила массированный обстрел Украины через сутки после визита Уиткоффа и Кушнера.

Визит Уиткоффа и Кушнера в Украину

6 сентября первый визит в Украину совершили специальные представители президента США Дональда Трампа – Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. В Киеве американская команда провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Уже через два дня после того, как они уехали из столицы, Зеленский заявил, что Уиткофф и Кушнер снова посетят Украину. Однако он не уточнил, когда это может произойти.

Кроме того, Зеленский сообщил, что рассчитывает на личную встречу с Трампом уже в 20-х числах сентября. Также он добавил, что трехсторонние переговоры между командами Украины, США и РФ могут пройти на площадках в ОАЭ, Швейцарии или Турции.

Зачем Уиткофф и Кушнер приезжали в Киев

Первый визит Уиткоффа и Кушнера в Украину стал существенным шагом в возобновлении переговорного процесса, хотя у сторон были разные ожидания, заявил Фактам ICTV политолог Игорь Рейтерович. По его словам, приезд американской делегации носил ознакомительный и оценочный характер.

— Он был важным, потому что это их первый визит в Украину — раньше подобных визитов и не было. Но ожидания были разными. Для американцев это больше возможность проанализировать ситуацию и определить возможности возобновления переговоров в трехстороннем или четырехстороннем формате, отметил он.

Политолог подчеркнул, что главной цели на этом этапе удалось добиться.

— У нас, конечно, ожидания были выше, но с пониманием, что вряд ли их удастся реализовать на этом этапе. Переговоров действительно давно не было. Здесь главным было восстановить собственную возможность их проведения. Это удалось сделать, несмотря на разные моменты и нюансы, — подчеркнул Рейтерович.

Он отметил, что этот визит существенно повысил вероятность возобновления дипломатических контактов в ближайшее время.

— Шансы на то, что где-то в октябре могут возобновиться переговоры в четырехстороннем формате, стали значительно выше. Пожалуй, не стоит надеяться на другой прорыв, поскольку главной задачей американских переговорщиков было выяснить возможность восстановления переговоров вообще, — сказал политолог.

Активизация дипломатических усилий Вашингтона частично связана с предстоящими выборами в США, но есть и другие геополитические факторы, заявил Рейтерович. По его словам, Трамп ищет успешных кейсов во внешней политике.

– Почему еще сейчас? Трамп был очень сильно озабочен историей с Ираном. Она еще не окончена, но по крайней мере у него есть понимание того, куда можно дальше двигаться и чем это может закончиться. Выборы здесь тоже сыграли важную роль: Трампу особенно нечем хвастаться с точки зрения внешней политики, а завершение российско-украинской войны было бы очень классным кейсом, — отметил Рейтерович.

Политолог подчеркнул, что для реализации этого сценария Белому дому нужно узнать готовность сторон к диалогу, поэтому визит спецпредставителей США состоялся сразу, как появилась первая возможность.

— Но для того чтобы его реализовать, нужно четко понимать, к чему готовы стороны. Поэтому как только Уиткофф с Кушнером освободились и возникла возможность для приезда (прежде всего в Россию, хотя следует понимать, что Путин, возможно, не сильно хотел возобновления этих переговоров), этот визит состоялся, — объяснил эксперт.