В воскресенье, 11 октября, власти Непала призвали жителей деревень переехать в более безопасные места после того, как наводнение на реке в центральной части страны смыло несколько домов и инфраструктурных объектов.

Сообщений о погибших или пострадавших не поступало, сообщает Reuters.

Наводнение в Непале: что известно о последствиях

По данным Национального управления по чрезвычайным ситуациям, связь потеряна с двумя женщинами и тремя мужчинами. В армии сообщили, что удалось спасти 49 человек. Среди спасенных был иностранец, его гражданство не уточняется.

Сейчас смотрят

По словам представителей властей, оползень в деревне Чумнубри округа Горкха, примерно в 100 км к западу от Катманду, перегородил реку Будхи-Гандаки, что привело к наводнению ниже по течению.

Будхи-Гандаки — приток реки Тришули. Ниже по течению расположен еще один ее приток, где в августе из-за обрушения ледника произошло катастрофическое наводнение. Тогда погибли 1 457 человек, тысячи до сих пор считаются пропавшими без вести.

— Мы попросили жителей, проживающих вдоль берегов реки ниже по течению, эвакуироваться и позаботиться о собственной безопасности, — заявил Дхармендра Кумар Мишра, государственный служащий округа Горкха.

По данным Национального управления по снижению рисков стихийных бедствий, наводнение смыло около 12 домов и два подвесных моста. Также был поврежден лагерь строителей гидроэнергетического проекта, откуда потоком унесло часть строительного оборудования.

Река, несущая потоки мутной грязи, продолжала прибывать и уже смыла автомобильный мост, соединяющий округ Горкха с соседним округом Дхадинг, сообщил Дхарам Радж Упрети, руководитель управления.

Национальная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила о наводнении жителей населенных пунктов вдоль реки в округах Горкха, Танахун, Читван, Восточный Навалпараси и Западный Навалпараси.

— Пожалуйста, помогите обеспечить своевременное перемещение людей из районов, которым угрожает опасность, в безопасные места и, при необходимости, содействуйте поисково-спасательным операциям, — говорится в публикации Национального управления по снижению рисков стихийных бедствий.

По словам чиновников, в район уже прибыли спасатели армии и полиции. Они также следят за ситуацией с вертолета.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.