Королевская шведская академия наук объявила лауреатов Нобелевской премии по экономике 2026 года.

Об этом сообщается на сайте Нобелевской премии.

Лауреаты Нобелевской премии по экономике 2026

Нобелевскую премию по экономике 2026 присудили американским ученым Роберту Эрнесту Холлу и Майклу Вудфорду “за микроэкономические основы макроэкономической стабилизации”.

Сейчас смотрят

Ученые продемонстрировали, как можно коренным образом реконструировать экономические модели для оживления и повышения эффективности политики стабилизации.

Вместо того чтобы формировать модели на чисто статистических связях между глобальными макроэкономическими показателями, такими как инфляция, объемы производства или уровень потребления, Холл и Вудфорд заложили под них фундаментальную микроэкономическую базу.

Разработанный лауреатами подход основан на глубоком понимании того, как совокупные действия отдельных домохозяйств и частных предприятий непосредственно формируют и изменяют общую экономическую ситуацию.

Благодаря этому анализу экономическая наука получила более точные инструменты для прогнозирования и реализации антикризисной политики, учитывающей реальное поведение экономических субъектов.

Напомним, что Нобелевскую премию по физике 2026 присудили Фрэнсису Гальцену.

Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2026 получили Карл Дейссерот, Петер Гегеманн и Георг Нагель за открытие светозависимых ионных каналов и развитие оптогенетики.

Нобелевскую премию по химии 2026 получили ученые Анри Каган из Франции и Кенсо Соаи из Японии.

А Нобелевская премия по литературе 2026 досталась канадской писательнице, поэтессе и филологу Энн Карсон.

Фото: Нобелевский комитет

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.