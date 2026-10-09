Нобелевская премия мира 2026: кто получил награду
9 октября в Осло объявили лауреата Нобелевской премии мира в 2026 году.
Об этом сообщается на сайте Нобелевской премии.
Лауреат Нобелевской премии мира 2026
Нобелевскую премию мира 2026 года получила южноафриканская правозащитница Нави Пиллей.
Как отмечается в официальном заявлении комитета, награда присуждена за ее усилия по содействию миру и международному праву.
Норвежский Нобелевский комитет подчеркнул, что непреклонная преданность Нави Пиллей универсальным правовым принципам на протяжении всей ее продолжительной карьеры служила константой в борьбе за справедливость.
Ключевыми этапами ее деятельности стали ранняя работа по защите Нельсона Манделы и других борцов против режима апартеида в ЮАР, а также служба судьей в важнейших международных трибуналах ХХ века.
В Нобелевском комитете отметили, что деятельность Нави Пиллей позволила дать надежду миллионам жертв насилия и вооруженных конфликтов по всему миру.
На всех международных и национальных должностях она последовательно отстаивала неотвратимость наказания для государственных деятелей и должностных лиц за нарушение прав человека.
— Нави Пиллей привлекала к ответственности государства и национальных лидеров, и давала надежду жертвам насилия и конфликтов. Все должности, которые она занимала, она отмечала ответственность отдельных лиц и государств за соблюдение верховенства права, — подытожили в Нобелевском комитете.
Напомним, что Нобелевскую премию по физике 2026 присудили Фрэнсису Гальцену.
Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2026 получили Карл Дейссерот, Петер Гегеманн и Георг Нагель за открытие светозависимых ионных каналов и развитие оптогенетики.
Нобелевскую премию по химии 2026 года получили ученые Анри Каган из Франции и Кенсо Соаи из Японии.
Фото: Нобелевский комитет