9 октября в Осло объявили лауреата Нобелевской премии мира в 2026 году.

Об этом сообщается на сайте Нобелевской премии.

Лауреат Нобелевской премии мира 2026

Нобелевскую премию мира 2026 года получила южноафриканская правозащитница Нави Пиллей.

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Как отмечается в официальном заявлении комитета, награда присуждена за ее усилия по содействию миру и международному праву.

Норвежский Нобелевский комитет подчеркнул, что непреклонная преданность Нави Пиллей универсальным правовым принципам на протяжении всей ее продолжительной карьеры служила константой в борьбе за справедливость.

Ключевыми этапами ее деятельности стали ранняя работа по защите Нельсона Манделы и других борцов против режима апартеида в ЮАР, а также служба судьей в важнейших международных трибуналах ХХ века.

В Нобелевском комитете отметили, что деятельность Нави Пиллей позволила дать надежду миллионам жертв насилия и вооруженных конфликтов по всему миру.

На всех международных и национальных должностях она последовательно отстаивала неотвратимость наказания для государственных деятелей и должностных лиц за нарушение прав человека.

— Нави Пиллей привлекала к ответственности государства и национальных лидеров, и давала надежду жертвам насилия и конфликтов. Все должности, которые она занимала, она отмечала ответственность отдельных лиц и государств за соблюдение верховенства права, — подытожили в Нобелевском комитете.

Напомним, что Нобелевскую премию по физике 2026 присудили Фрэнсису Гальцену.

Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2026 получили Карл Дейссерот, Петер Гегеманн и Георг Нагель за открытие светозависимых ионных каналов и развитие оптогенетики.

Нобелевскую премию по химии 2026 года получили ученые Анри Каган из Франции и Кенсо Соаи из Японии.

Фото: Нобелевский комитет

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