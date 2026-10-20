Каллас заявила, что Европа не дала Украине капитулировать, несмотря на давление США
- Кая Каллас заявила, что Европа помогла Украине не капитулировать на условиях Путина.
- Главная дипломат ЕС призвала продолжать поддержку Украины.
Высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Украина не согласилась на капитуляцию на условиях Кремля благодаря поддержке Европы.
Об этом Каллас сказала в ходе пленарных дебатов в Европейском парламенте в Страсбурге.
Каллас призвала Европу выдвигать собственные требования к России
По ее словам, американские переговорщики уже полтора года пытаются подтолкнуть Киев к таким уступкам. Поэтому Европа и дальше должна поддерживать Украину, поскольку другого выбора нет.
Главная дипломат ЕС напомнила, что в феврале 2026 года представила министрам иностранных дел стран ЕС максималистский план участия Европы в мирных переговорах.
По словам Калласа, если Россия выдвигает максимальные требования, то Европа также должна представлять собственные условия, чтобы уравновесить переговорный процесс.
Она обратила внимание на то, что Москва заинтересована в отмене санкций. Однако такое решение входит в компетенцию Европы, поэтому ЕС должен быть непосредственным участником переговоров.
– Мы не отдаем эти вещи бесплатно, потому что речь идет не только о том, чтобы наступил мир, но и о том, чтобы этот мир был продолжительным и справедливым, – подчеркнула Каллас.
Она подчеркнула, что Европа должна продолжать поддерживать Украину, чтобы будущие договоренности обеспечили устойчивый мир.
Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что Дональд Трамп пересмотрит свои решения и изменит отношение к Владимиру Путину. Напомним, что Трамп остановил новые санкции и пошлины против России, предусмотренные законом ныне усопшего Линдси Грэма. Закон предусматривал 500% пошлины на товары из РФ и 100% пошлины для самых больших покупателей российских энергоносителей.
9 октября Дональд Трамп заявил о договоренности с российским диктатором Владимиром Путиным по поставкам на американский и мировой рынки миллионов тонн российского дизтоплива. По словам американского лидера, это должно ускорить снижение цен на топливо.