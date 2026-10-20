Высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Украина не согласилась на капитуляцию на условиях Кремля благодаря поддержке Европы.

Об этом Каллас сказала в ходе пленарных дебатов в Европейском парламенте в Страсбурге.

Каллас призвала Европу выдвигать собственные требования к России

По ее словам, американские переговорщики уже полтора года пытаются подтолкнуть Киев к таким уступкам. Поэтому Европа и дальше должна поддерживать Украину, поскольку другого выбора нет.

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Главная дипломат ЕС напомнила, что в феврале 2026 года представила министрам иностранных дел стран ЕС максималистский план участия Европы в мирных переговорах.

По словам Калласа, если Россия выдвигает максимальные требования, то Европа также должна представлять собственные условия, чтобы уравновесить переговорный процесс.

Она обратила внимание на то, что Москва заинтересована в отмене санкций. Однако такое решение входит в компетенцию Европы, поэтому ЕС должен быть непосредственным участником переговоров.

– Мы не отдаем эти вещи бесплатно, потому что речь идет не только о том, чтобы наступил мир, но и о том, чтобы этот мир был продолжительным и справедливым, – подчеркнула Каллас.

Она подчеркнула, что Европа должна продолжать поддерживать Украину, чтобы будущие договоренности обеспечили устойчивый мир.

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что Дональд Трамп пересмотрит свои решения и изменит отношение к Владимиру Путину. Напомним, что Трамп остановил новые санкции и пошлины против России, предусмотренные законом ныне усопшего Линдси Грэма. Закон предусматривал 500% пошлины на товары из РФ и 100% пошлины для самых больших покупателей российских энергоносителей.

9 октября Дональд Трамп заявил о договоренности с российским диктатором Владимиром Путиным по поставкам на американский и мировой рынки миллионов тонн российского дизтоплива. По словам американского лидера, это должно ускорить снижение цен на топливо.

Источник : Європейська правда

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