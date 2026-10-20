Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що Україна не погодилася на капітуляцію на умовах Кремля завдяки підтримці Європи.

Про це Каллас сказала під час пленарних дебатів у Європейському парламенті у Страсбурзі.

Каллас закликала Європу висувати власні вимоги до Росії

За її словами, американські переговорники вже півтора року намагаються підштовхнути Київ до таких поступок. Тому Європа й надалі повинна підтримувати Україну, оскільки іншого вибору немає.

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Головна дипломатка ЄС нагадала, що в лютому 2026 року представила міністрам закордонних справ країн ЄС максималістський план участі Європи в мирних переговорах.

За словами Каллас, якщо Росія висуває максимальні вимоги, то Європа також повинна представляти власні умови, щоб урівноважити переговорний процес.

Вона звернула увагу на те, що Москва зацікавлена у скасуванні санкцій. Однак таке рішення належить до компетенції Європи, тому ЄС має бути безпосереднім учасником переговорів.

— Ми не віддаємо ці речі безкоштовно, тому що йдеться не лише про те, щоб настав мир, а й про те, щоб цей мир був тривалим і справедливим, — наголосила Каллас.

Вона підкреслила, що Європа повинна продовжувати підтримувати Україну, щоб майбутні домовленості забезпечили стійкий мир.

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що Дональд Трамп перегляне свої рішення та змінить ставлення до Володимира Путіна. Нагадаємо, що Трамп зупинив нові санкції та мита проти Росії, передбачені законом нині покійного Ліндсі Грема. Закон передбачав 500% мита на товари з РФ та 100% мита для найбільших покупців російських енергоносіїв.

9 жовтня Дональд Трамп заявив про домовленість із російським диктатором Володимиром Путіним щодо постачання на американський і світовий ринки мільйонів тонн російського дизпального. За словами американського лідера, це має прискорити зниження цін на пальне.

Джерело : Європейська правда

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