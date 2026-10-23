Танкер під прапором Мальти, що везе 40 тис. метричних тонн російського дизельного пального, прямує до Нью-Йорка.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані LSEG (London Stock Exchange Group).

Російський дизель прямує до Нью-Йорка

Напередодні проміжних виборів президент Дональд Трамп уклав угоду на постачання російських енергоносіїв до США та на світовий ринок. Таким чином американський президент сподівається знизити світові ціни на дизель.

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Згідно з даними судноплавних служб, 22 жовтня у російському Приморську на танкер Agioi Fanendes завантажили 40 тис. тонн дизельного пального з наднизьким вмістом сірки. Очікується, що судно прибуде до Сполучених Штатів 7 листопада.

9 жовтня Трамп оголосив, що Росія негайно експортує 300 тис. метричних тонн, або 2,25 млн барелів, а в листопаді — ще 500 тис. тонн, а згодом ще 1 млн тонн.

До кінця року Росія зможе збільшити експорт дизельного палива до 3–3,5 млн метричних тонн на місяць — це звичайний обсяг експорту цього пального, заявив минулого тижня російський віцепрем’єр-міністр Олександр Новак.

Минулого тижня в російському Приморську завантажили партії дизеля на експорт, однак їхні кінцеві пункти призначення залишаються невідомими. Згідно з даними LSEG щодо судноплавства, більшість суден вказують Гібралтар, Атлантичне узбережжя або Порт-Саїд.

З моменту введення в лютому 2023 року повного ембарго ЄС на імпорт російських нафтопродуктів Росія експортувала дизель переважно до Бразилії та Туреччини, а також до деяких африканських країн.

Джерело : Reuters

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