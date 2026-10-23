В Японии при посадке в аэропорту Тюбу загорелся украинский грузовой самолет Ан-124 Руслан. После непродолжительной остановки на взлетно-посадочной полосе воздушное судно снова взлетело.

Об инциденте сообщил японский телеканал NHK One.

Инцидент с Ан-124 в Японии

По данным администрации аэропорта Тюбу и Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, пожар произошел 22 октября около 19:20 по местному времени. Огонь охватил часть фюзеляжа грузового самолета при попытке приземления.

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Самолет ненадолго остановился на взлетно-посадочной полосе, после чего снова поднялся в воздух. Из-за инцидента полосу закрывали на 15 минут. После проверки работу взлетно-посадочной полосы возобновили.

Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии расследует обстоятельства произошедшего. Информация о причинах возгорания и возможных пострадавших не сообщается.

Напомним, что 4 августа в аэропорту Лейпциг-Галле был замечен беспилотник, находившийся между двумя украинскими грузовыми самолетами Ан-124. Впоследствии эксперты установили, что к дрону был прикреплен пакет со взрывчаткой размером примерно с кулак.

По данным германских спецслужб, за попыткой взорвать украинский транспортный самолет Ан-124 стоит Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ, известное как ГРУ.

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