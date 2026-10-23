В Японии при посадке в аэропорту Тюбу загорелся украинский грузовой самолет Ан-124 Руслан. После непродолжительной остановки на взлетно-посадочной полосе воздушное судно снова взлетело.

Об инциденте сообщил японский телеканал NHK One.

Инцидент с Ан-124 в Японии

По данным администрации аэропорта Тюбу и Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, пожар произошел 22 октября около 19:20 по местному времени. Огонь охватил часть фюзеляжа грузового самолета при попытке приземления.

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Самолет ненадолго остановился на взлетно-посадочной полосе, после чего снова поднялся в воздух. Из-за инцидента полосу закрывали на 15 минут. После проверки работу взлетно-посадочной полосы возобновили.

Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии расследует обстоятельства произошедшего. Информация о причинах возгорания и возможных пострадавших не сообщается.

🔥 A Ukrainian An-124 aircraft caught fire at an airport in Japan. The fire occurred on October 22 during landing. It is not yet known how badly the aircraft was damaged or what cargo it was carrying. https://t.co/RNeVIc7PUz — Global Brief (@globalbrief_now) October 23, 2026

Напомним, что 4 августа в аэропорту Лейпциг-Галле был замечен беспилотник, находившийся между двумя украинскими грузовыми самолетами Ан-124. Впоследствии эксперты установили, что к дрону был прикреплен пакет со взрывчаткой размером примерно с кулак.

По данным германских спецслужб, за попыткой взорвать украинский транспортный самолет Ан-124 стоит Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ, известное как ГРУ.

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