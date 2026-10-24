Представители обеих партий в Сенате США предупредили администрацию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, что могут заблокировать утверждение его кандидатов на государственные должности, если ограничения скорости спутниковой связи Starlink для украинских военных не отменят.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Сенаторы США давят на Трампа из-за Starlink: что известно

По информации NYT, американские сенаторы от Республиканской и Демократической партий предупредили представителей Белого дома о возможной блокировке кандидатур, которые Дональд Трамп выдвинул на государственные должности.

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Законодатели требуют от администрации президента обеспечить восстановление нормальной скорости спутникового интернета Starlink, которым пользуются украинские военные.

Если ограничения не отменят, сенаторы могут отказаться поддерживать кадровые назначения Трампа.

Особенно ощутимым такое давление может стать во время сессии Конгресса после промежуточных выборов в ноябре 2026 года.

Именно тогда республиканцы планируют утвердить десятки президентских кандидатур до истечения срока полномочий нынешнего состава Конгресса.

По данным издания, ситуация обостряется на фоне недовольства части американских законодателей политикой администрации Трампа в отношении России, которую они считают все более мягкой.

Ограничения Starlink для Украины: позиции Зеленского и Трампа

23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ограничения скорости терминалов Starlink и их военной версии Starshield до сих пор действуют.

По его словам, речь идет об ограничении скорости до 161 км/ч.

Украинская сторона проверяла работу терминалов в разное время суток и на разных участках фронта, но ограничения так и не сняли.

Зеленский также рассказал о разговоре с госсекретарем США Марко Рубио, который пообещал вернуться к этому вопросу в течение 48–72 часов.

В то же время Дональд Трамп заявил журналистам, что Илон Маск уже снял ограничения скорости для военной версии в Украине.