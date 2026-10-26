Адміністрація президента США Дональда Трампа виступає за призначення колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана генеральним секретарем ООН і розраховує, що його кандидатуру підтримають Китай та Росія.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

США просувають Орбана на посаду генсека ООН

За даними видання, американська сторона не лише підтримала намір колишнього угорського прем’єра взяти участь у виборах на цю посаду, а й сама запропонувала йому висунути свою кандидатуру.

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Один зі співробітників Державного департаменту за адміністрації Дональда Трампа визнав, що спочатку така ідея може здаватися божевільною.

Проте, як свідчать попередні переговори з Вашингтоном, Росія та Китай підтримують цей задум. Передбачається, що Орбан може стати спільним кандидатом трьох країн.

Американські посадовці та представник ще однієї держави зазначили, що коли США, Росія та Китай мають спільну мету в Раді безпеки ООН, вони зазвичай досягають бажаного результату.

Представник Держдепартаменту заявив, що в Раді безпеки є вісім голосів, які “без проблем” підтримають кандидатуру Орбана. Ще десять голосів із 15 членів Ради, за його оцінкою, можна було б залучити на його бік.

– Орбан – ідеальний кандидат для консерваторів, які підтримують рух MAGA, – заявив один з американських посадовців.

Значною мірою така оцінка пов’язана з політикою Орбана, що спрямована проти масової міграції, ліберальних неурядових організацій, лівоорієнтованих судів і преси.

Як зазначає видання, угорський політик неодноразово конфліктував із Європейським Союзом. При цьому його прихильність до Китаю ніколи не заважала йому зберігати образ захисника західної цивілізації.

Очікується, що в разі висунення Орбана на посаду генерального секретаря ООН його підтримають президент США Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс.

Однак, за словами джерела, обізнаного з перебігом процесу, офіційне оголошення про підтримку відкладають до завершення проміжних виборів у США.

Спочатку американські посадовці звернулися до Орбана, щоб з’ясувати, чи зацікавлений він у посаді в ООН. За результатами цих контактів стало відомо, що колишній прем’єр Угорщини загалом позитивно ставиться до такої можливості, хоча й має певні застереження.

За словами представника іншої країни, більшість інших претендентів на посаду генерального секретаря є радше “секретарями” – людьми з досвідом роботи в міжнародній бюрократії або непублічної дипломатичної діяльності. Орбан же, на його думку, був би “генералом”.

Сибіга розкритикував ідею висунути Орбана на посаду генсека ООН

Глава МЗС України Андрій Сибіга прокоментував ідею висунення Віктора Орбана на посаду генерального секретаря ООН.

– Переконаний, що Віктор Орбан на посаді генерального секретаря ООН неодмінно застосовував би свої майстерні навички вето й шантажу, які роками відточував, зриваючи ключові рішення ЄС, – написав міністр у мережі Х.

За його словами, Україна може поділитися з рештою світу “чудовим досвідом, як вчасно виводити його на каву”.

Нагадаємо, в липні в Угорщині створили агентство, завданням якого є повернення незаконно привласнених державних коштів. Йдеться, зокрема, про гроші, розтрачені протягом 16 років перебування Віктора Орбана на посаді прем’єр-міністра.

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