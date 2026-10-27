Впечатления премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере и президента Финляндии Александра Стубба после телефонного разговора с Владимиром Путиным относительно возможных мирных переговоров Украины, России и США в Абу-Даби являются “очень умеренно оптимистичными”.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск перед заседанием польского правительства во вторник, 27 октября.

Туск о разговоре Стубба и Стере с Путиным по мирным переговорам

По словам Дональда Туска, президент Финляндии Александр Стубб и премьер Норвегии Йонас Гар Стере разговаривали с Путиным в течение полутора часов.

Сейчас смотрят

Перед этим они провели консультации с польским премьером, президентом Украины Владимиром Зеленским и американской стороной.

— Эти консультации… привели к выводу, что стоит, чтобы европейские политики каким-либо образом также имели рабочий контакт в связи с запланированными переговорами на тему прекращения огня и мира, — отметил Туск.

Он рассказал, что общался с премьер-министром Норвегии до его разговора с Путиным. Президент Финляндии, по словам польского премьера, передал ему подробную информацию о ходе переговоров сразу после их завершения.

Туск отметил, что обе стороны остались на своих позициях. Европейские лидеры оценивают перспективы конструктивных переговоров между Украиной, Россией и США, которые должны состояться после 4 ноября в Абу-Даби, как “очень умеренно оптимистичные”.

Польский премьер заметил, что в политическом смысле Стере и Стубб взяли на себя ответственность за этот разговор. Они заверили его, что озвучили договоренности, которые ранее обсуждались в рамках Коалиции желающих.

— Я проинформировал обоих политиков, что необходимы абсолютная осторожность и бдительность в такого типа контактах, что повестка дня и интересы России достаточно точно определены, и не стоит обманывать себя, что достичь взаимопонимания будет легко, — подчеркнул польский премьер.

Самым важным результатом Туск назвал то, что будущие переговоры приобретают “более четкую форму” с точки зрения организации. Теперь известно, где они будут проходить и кто с кем будет вести переговоры.

— Я принял решение поддерживать все усилия точно таким образом, как мы обсудили с премьером Норвегии и президентом Финляндии. То есть речь идет о полной поддержке Украины, здесь ничего не меняется. Европейский взгляд очень четкий, что касается также архитектуры безопасности и гарантий безопасности для Украины, — подчеркнул Туск.

Он добавил, что Европа заинтересована в достижении честного и справедливого мира на условиях, приемлемых для Украины и европейских стран.

Польский чиновник сообщил, что во время разговора с Путиным премьер-министр Норвегии и президент Финляндии подчеркивали ключевое значение безопасности северного и восточного флангов. По их словам, этот вопрос не подлежит обсуждению, позиция Европы по нему останется неизменной.

— У меня нет каких-либо особых иллюзий. Известно, какую игру ведет российская сторона, но я буду находиться в постоянном контакте со всеми теми, кто имеет добрую волю и веру в то, что возможно достичь хотя бы прекращения огня до наступления зимы, — подчеркнул Туск.

Он заметил, что война не приносит России никаких дивидендов.

Напомним, 27 октября Александр Стубб и Йонас Гар Стере по собственной инициативе провели телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Во время беседы они подчеркнули важность деэскалации.

Путин во время телефонного разговора с президентом Финляндии и премьер-министром Норвегии заявил, что завершение войны возможно только при условии полного и безусловного учета интересов Кремля.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.