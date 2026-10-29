Представитель МИД Украины Георгий Тихий раскритиковал назначение посла России в Иордании Глеба Десятникова помощником генерального секретаря ООН по вопросам противоминной деятельности и полиции в Департаменте операций ООН по поддержанию мира.

Об этом Тихий сообщил в сети Х в четверг, 29 октября.

В МИД раскритиковали назначение дипломата РФ в ООН

По словам Георгия Тихого, такое решение подрывает доверие к организации.

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— Москва заминировала Организацию Объединенных Наций. Факт 1: После более чем десятилетия российской агрессии Украина стала самой заминированной страной в мире. Факт 2: Действующего российского посла, который представлял режим на протяжении всей полномасштабной войны против Украины, назначили возглавить деятельность ООН по противоминной работе. Два факта. Одна реальность, — отметил представитель МИД.

В Министерстве иностранных дел Украины не понимают, как Секретариат ООН сочетает эти два факта и каких результатов ожидает от такого решения.

В ведомстве подчеркнули, что возложение такой ответственности на представителя государства-агрессора вызывает серьезную обеспокоенность и подрывает доверие к Организации Объединенных Наций.

В МИД добавили, что назначение российского дипломата в очередной раз свидетельствует о проблеме незаконной оккупации Россией постоянного места СССР в Совете Безопасности ООН, которая негативно влияет на всю систему организации.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о назначении российского посла Глеба Десятникова помощником генерального секретаря по вопросам противоминной деятельности и полиции в Департаменте операций по поддержанию мира.

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