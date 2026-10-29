Речник МЗС України Георгій Тихий розкритикував призначення посла Росії в Йорданії Гліба Десятникова помічником генерального секретаря ООН з питань протимінної діяльності та поліції в Департаменті операцій ООН із підтримання миру.

Про це Тихий повідомив у мережі Х у четвер, 29 жовтня.

У МЗС розкритикували призначення дипломата РФ в ООН

За словами Григорія Тихого, таке рішення підриває довіру до організації.

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– Москва замінувала Організацію Об’єднаних Націй. Факт 1: Після понад десятиріччя російської агресії Україна стала найбільш замінованою країною у світі. Факт 2: Діючого російського посла, який представляв режим протягом усієї повномасштабної війни проти України, призначили очолити діяльність ООН з протимінної роботи. Два факти. Одна реальність, – зауважив речник МЗС.

У Міністерстві закордонних справ України не розуміють, як Секретаріат ООН поєднує ці два факти та яких результатів очікує від такого рішення.

У відомстві наголосили, що покладення такої відповідальності на представника держави-агресора викликає серйозне занепокоєння та підриває довіру до Організації Об’єднаних Націй.

В МЗС додали, що призначення російського дипломата вкотре засвідчує проблему незаконної окупації Росією постійного місця СРСР в Раді Безпеки ООН, яка негативно впливає на всю систему організації.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш оголосив про призначення російського посла Гліба Десятникова помічником генерального секретаря з питань протимінної діяльності та поліції в Департаменті миротворчих операцій.

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