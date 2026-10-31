В Варшаве обострилось противостояние между правительством премьер-министра Дональда Туска и Конституционным трибуналом. У здания суда собрались представители оппозиционной партии Право и справедливость (PiS), а полиция стянула в столицу подразделения по борьбе с беспорядками.

Об этом сообщает BBC Украина и польское агентство PAP.

Протесты у Конституционного трибунала и возвращение Навроцкого

Конфликт вспыхнул после решения временной исполняющей обязанности главы Конституционного трибунала Анны Корвин-Пьотровской отстранить от исполнения обязанностей председателя суда Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханского.

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По информации PAP, соответствующие предписания предусматривают остановку их полномочий на месяц.

В то же время, в самом Конституционном трибунале заявили, что эти действия незаконны, а Свенчковский и Соханский продолжают оставаться законно назначенными руководителями учреждения.

В заявлении суда в соцсетях утверждается, что все участвующие в таких действиях якобы совершают преступление государственного переворота.

Среди участников акции были лидер PiS Ярослав Качиньский, бывший премьер-министр Матеуш Моравецкий и представители других правых политических сил. К протестующим присоединился и Свенчковский. По данным PAP, он пытался попасть на территорию трибунала при поддержке участников акции, однако ему было отказано.

Полиция сообщила о задержании трех человек, проникших в помещение суда. В то же время, генеральный прокурор и Корвин-Пьотровская подчеркнули, что правоохранители внутрь здания не заходили.

Ситуация также вынудила президента Польши Кароля Навроцкого прервать заграничную поездку в Сенегал. По прибытии в Варшаву президент отправился в Конституционный трибунал.

https://t.co/Gk4bPH1pJU — Maciej Berek (@MaciejBerek) October 31, 2026

Почему возник конфликт

Противостояние вокруг Конституционного трибунала является частью продолжительного политического и юридического кризиса в Польше, который обострился после прихода к власти партии Право и справедливость в 2015 году.

Тогда парламентское большинство PiS начало назначать собственных кандидатов в Конституционный трибунал, чтобы иметь там политическое влияние. Впоследствии Европейский суд по правам человека и Суд Европейского Союза пришли к выводу, что назначение трех судей произошло с нарушениями, а сам трибунал не является независимым.

После прихода к власти в 2023 году Дональд Туск пообещал восстановить верховенство права и деполитизировать судебную систему. Однако реализовать эти планы полностью не удалось, в частности, из-за президентских вето по его законодательным инициативам.

Действующий президент Кароль Навроцкий, поддерживаемый PiS, также отказался приводить к присяге пятерых судей, избранных парламентом. В начале октября Венецианская комиссия рекомендовала Навроцкому привести этих судей к присяге, чтобы они могли приступить к работе.

Министр юстиции Вальдемар Журек заявил, что подал пять ходатайств об отмене судейского иммунитета. Четыре из них касаются Свенчковского, еще одно его заместителя Соханского. Их должны привлечь к ответственности за препятствование работе новоизбранных судей.

Сам Туск заявил, что его правительство действует для обновления верховенства права.

— Восстановление верховенства права — наша обязанность. После лет беззакония во времена Права и справедливости это сложный, иногда болезненный процесс, требующий решительных действий. Другого пути нет, – написал премьер в соцсетях.

В то же время, действия правительства критикуют и некоторые юристы. В частности, профессор Марцин Матчак заявил, что устранение Свенчковского не имеет достаточных правовых оснований. По его мнению, нынешнее противостояние может иметь серьезные последствия для верховенства права в Польше десятилетия вперед.

Навроцкий созывает срочные парламентские консультации

Кароль Навроцкий из-за угрозы внутренней безопасности созывает срочные консультации с участием представителей парламентских сил.

— В ту ночь был нарушен конституционный строй Республики Польша и силой захвачен конституционный орган государства. Я консультировался с первым председателем Верховного Суда Збигневом Капинским, который также не признает законность действий тех, кто узурпировал власть в Конституционном трибунале, — заявил президент.

Глава государства призвал к восстановлению правового порядка.

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