Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в Стамбуле, по итогам которой договорились продолжить работу по возобновлению и повышению эффективности Черноморского зернового коридора для обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Значительную часть переговоров посвятили поиску путей разблокирования Черноморского региона.

Об этом лидеры двух стран сообщили во время совместных заявлений для медиа.

Зеленский и Эрдоган договорились восстанавливать коридор в Черном море

Владимир Зеленский подчеркнул, что сторонам удалось продвинуться по вопросу возобновления безопасного гражданского судоходства.

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— Турция последовательно поддерживает наш суверенитет, территориальную целостность, шаги, способные защитить безопасное судоходство в Черном море, восстановить нормальные условия жизни в Черноморском регионе. Мы обсудили с президентом Эрдоганом некоторые идеи и предложения, которые могут помочь. Мы договорились с президентом работать на Черноморском зерновом коридоре, чтобы он был эффективным, – сказал Зеленский.

Президент отметил, что сейчас существует общее видение Украины и Турции по этому вопросу, а дальше турецкая сторона проведет соответствующие переговоры с Россией. В то же время Эрдоган осудил обстрелы гражданских судов.

— Очевидно, что атаки на гражданские судна и шаги, которые усилит эскалацию в Черном море, не принесут никому пользы. Переговоры между Украиной и Россией, организованные на нашей территории, продемонстрировали, что дипломатия способна приносить конкретные результаты… Справедливый мир, — заявил Эрдоган.

Соглашение о свободной торговле и привлечение к переговорам

Кроме вопросов безопасности, лидеры обсудили экономическое сотрудничество и дипломатические форматы.

В частности, Зеленский сообщил, что соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией уже вступило в силу. Это открывает новые возможности для бизнеса двух стран, а в Стамбуле уже проходят встречи с участием представителей украинского бизнеса.

Президент Украины обсудил с Эрдоганом возможность привлечения Турции к переговорам в формате Украина-США-РФ.

Источник : Суспільне, Укринформ

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