Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Стамбуле. Они обсудили подготовку к трехсторонней встрече в формате Украина-США-РФ, которая состоится в ноябре, а также возможность расширения круга участников дипломатического процесса.

Об этом Владимир Зеленский сообщил во время совместной пресс-конференции в Стамбуле.

Зеленский обсудил с Эрдоганом трехстороннюю встречу

По словам президента Украины, дипломатические команды сейчас активно прорабатывают детали предстоящих переговоров с участием международных партнеров.

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— Сейчас готовимся к трехстороннему формату. Украина, США, Россия в первой половине ноября. Мы обсудили с президентом перспективы такого формата и другие возможности: привлечь Турцию, Европу, всех партнеров. Возможности встречи в Турции, – заявил Зеленский.

Он отметил необходимость последовательного давления на страну-агрессора. По его словам, международное сообщество на всех уровнях должно подавать четкие сигналы РФ о том, что альтернативы миру нет, а поддержка Украины со стороны союзников будет продолжаться.

Пример Алешков: деэскалация возможна при давлении на РФ

Отдельно Владимир Зеленский вспомнил недавнюю успешную эвакуационную миссию в Херсонской области, поблагодарив Реджепа Тайипа Эрдогана за позицию и поддержку.

— Тем более на днях состоялась гуманитарная операция в Алешках Херсонской области. И я благодарю за слова поддержки президента Эрдогана. Это четко демонстрирует: деэскалационные шаги возможны, когда именно Россия поставлена ​​в позицию по необходимости делать соответствующие шаги, — утверждает президент Украины.

Успешно завершилась масштабная гуманитарная операция по спасению жителей Алешков. Благодаря установленному режиму тишины удалось разминировать автодороги, доставить необходимые гуманитарные грузы и эвакуировать людей, долго остававшихся в условиях катастрофы.

Жители города Алешки и окрестных населенных пунктов уже успешно пересекли государственную границу Украины и находятся в безопасности.

Самому старшему эвакуированному человеку исполнилось 94 года. Самому младшему ребенку, которого удалось вывезти из оккупации, чуть больше года.

После длительного пребывания под российской оккупацией жители Херсонской области не скрывают слез, переполнены эмоциями от спасения и осознания того, что самое страшное позади.

Своими первыми чувствами в разговоре с журналистом Фактов ICTV Егором Ромахлом поделилась эвакуированная Анна. Она добавила, что впереди ее ждет встреча с родными и близкими, которые все это время ждали ее на подконтрольной Украине территории.

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