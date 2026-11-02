На президентских выборах в Болгарии лидирует Илиана Йотова. По предварительным результатам подсчета голосов, она вместе со своим кандидатом в вице-президенты Кириллом Валчевым получает 57,58% поддержки.

Об этом сообщают BNT, Bloomberg та BTA.

Второй тур выборов в Болгарии

Их соперники — Андрей Гюров и Георгий Кандев — сейчас имеют 39,47% голосов. Еще 2,95% избирателей не поддерживают ни одного кандидата.

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В то же время результаты голосования за рубежом демонстрируют другую картину. После обработки 99,02% протоколов заграничных избирательных участков пара Гюров – Кандев получила 56,23% голосов, тогда как Йотова и Валчев – 41,56%. Вариант Никого не поддерживаю выбрали 2,21% избирателей.

Второй тур президентских выборов в Болгарии прошел 1 ноября 2026 года. В него вышли две пары кандидатов, представляющих принципиально разные подходы к отношениям с Россией и поддержке Украины.

62-летняя Илиана Йотова – бывшая журналистка и депутат Европарламента. Она в течение девяти лет занимала должность вице-президента при президентстве Румена Радева, который покинул пост главы государства, чтобы баллотироваться на должность премьер-министра.

Во время предвыборной кампании Йотова отказалась прямо обвинять Кремль в недавних атаках беспилотников на коммерческие суда у болгарского побережья Черного моря. Свою позицию она объяснила отсутствием доказательств причастности России.

Политик призвала ввести мораторий на такие атаки, однако не уточнила, кто именно мог бы обеспечить его соблюдение.

Ее оппонент, 50-летний Андрей Гюров, является бывшим депутатом и представителем альянса прозападных политических сил, выступающим с антикоррупционной программой.

В феврале Илиана Йотова назначила его временным премьер-министром для организации всеобщих выборов. Гюров известен своей открытой поддержкой Украины. Он подписал с Киевом десятилетнее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Во время дебатов с Йотовой в четверг Гюров раскритиковал ее позицию по поводу атак беспилотников в Черном море. Он заявил о “политике уклонения от ответственности и отсутствии действий для защиты нашего населения”.

Как проходило голосование в Болгарии

Напомним, в состоявшемся в минувшее воскресенье первом туре президентских выборов ни одна из 27 пар кандидатов не набрала достаточного количества голосов для победы.

Право голоса имели почти 6,6 млн граждан. Избирательные участки работали с 07:00 до 20:00. В стране открыли 9 373 избирательных участка.

Стоит отметить, что полномочия президента Болгарии преимущественно носят церемониальный характер. В частности, вето главы государства парламент может преодолеть повторным голосованием большинством голосов.

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