На президентських виборах у Болгарії лідирує Іліяна Йотова. За попередніми результатами підрахунку голосів, вона разом зі своїм кандидатом у віцепрезиденти Кирилом Валчевим отримує 57,58% підтримки.

Про це повідомляють BNT, Bloomberg та BTA.

Центральна виборча комісія Болгарії опрацювала 99,95% протоколів дільничних виборчих комісій.

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Другий тур виборів у Болгарії

Їхні суперники — Андрій Гюров і Георгій Кандев — наразі мають 39,47% голосів. Ще 2,95% виборців не підтримують жодного кандидата.

Водночас результати голосування за кордоном демонструють іншу картину. Після опрацювання 99,02% протоколів закордонних виборчих дільниць пара Гюров – Кандев отримала 56,23% голосів, тоді як Йотова та Валчев – 41,56%. Варіант Нікого не підтримую обрали 2,21% виборців.

Другий тур президентських виборів у Болгарії відбувся 1 листопада 2026 року. До нього вийшли дві пари кандидатів, які представляють принципово різні підходи до відносин із Росією та підтримки України.

62-річна Іліяна Йотова – колишня журналістка та депутатка Європарламенту. Вона протягом дев’яти років обіймала посаду віцепрезидентки за президентства Румена Радева, який залишив посаду глави держави, щоб балотуватися на посаду прем’єр-міністра.

Під час передвиборчої кампанії Йотова відмовилася прямо звинувачувати Кремль у нещодавніх атаках безпілотників на комерційні судна поблизу болгарського узбережжя Чорного моря. Свою позицію вона пояснила відсутністю доказів причетності Росії.

Натомість політикиня закликала запровадити мораторій на такі атаки, однак не уточнила, хто саме міг би забезпечити його дотримання.

Її опонент, 50-річний Андрій Гюров, є колишнім депутатом і представником альянсу прозахідних політичних сил, який виступає з антикорупційною програмою.

У лютому Іліяна Йотова призначила його тимчасовим прем’єр-міністром для організації загальних виборів. Гюров відомий своєю відкритою підтримкою України. Він підписав із Києвом десятирічну угоду про співпрацю у сфері безпеки.

Під час дебатів із Йотовою у четвер Гюров розкритикував її позицію щодо атак безпілотників у Чорному морі. Він заявив про “політику ухилення від відповідальності та відсутність дій для захисту нашого населення”.

Як проходило голосування в Болгарії

Нагадаємо, у першому турі президентських виборів, який відбувся минулої неділі, жодна із 27 пар кандидатів не набрала достатньої кількості голосів для перемоги.

Загалом право голосу мали майже 6,6 млн громадян. Виборчі дільниці працювали з 07:00 до 20:00. У країні відкрили 9 373 виборчі дільниці.

Варто зазначити, що повноваження президента Болгарії переважно мають церемоніальний характер. Зокрема, вето глави держави парламент може подолати повторним голосуванням більшістю голосів.

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