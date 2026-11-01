Трамп заявил, что станет “мистером вето”, если демократы выиграют выборы в Конгресс
- Дональд Трамп рассказал, как будет действовать, если демократы победят на промежуточных выборах в Конгресс США.
- По данным СМИ, администрация президента США активно готовится к такому сценарию.
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов активно ветировать законопроекты демократов, если они получат большинство на промежуточных выборах в Конгресс.
Такое заявление американский лидер сделал в интервью газете New York Post.
Трамп о возможной победе демократов на выборах в Конгресс США
Комментируя возможную победу демократов на выборах в Конгресс 3 ноября, Трамп заявил, что ему придется стать “мистером Вето”.
– Думаю, я стану “мистером Вето”. Я не позволю им все испортить… Они (демократы – Ред.) будут посылать разные предложения, а я буду налагать на них вето. В конце концов, после месяца или двух, когда все будет отклоняться, они придут и будут договариваться, — отметил Трамп.
Предвыборные опросы свидетельствуют, что у демократов есть шансы получить контроль над обеими палатами Конгресса США: Сенатом и Палатой представителей.
Как отмечает Reuters со ссылкой на информированные источники, администрация президента США в течение месяцев готовилась к возможному переходу контроля над Конгрессом к демократам.
Команда Трампа разрабатывала планы по продвижению своей повестки дня в обход Конгресса, в то же время готовясь к возможным расследованиям деятельности администрации.
По словам источников издания, высокопоставленные чиновники, в том числе заместитель руководителя аппарата Белого дома по вопросам политики Стивен Миллер и директор Административно-бюджетного управления Рассел Воут, с апреля сотрудничают с юридическим отделом Белого дома. Они определяют исполнительные решения по иммиграции, тарифам, стоимости жилья и федеральным расходам, которые Трамп мог бы внедрять без одобрения Конгресса.
Среди решений, рассматриваемых в Белом доме, – новые тарифы на импорт критически важных минералов и ветровых турбин, более жесткие правила виз для иностранных студентов и иностранных работников, а также меры, направленные на снижение стоимости жилья и строительства.
В то же время юридический советник Белого дома Уилл Шерф и его команда изучают, “что Трамп может законно делать самостоятельно, где он может расширить пределы своих полномочий и как защищать эти решения в суде”.
Что известно о выборах в Конгресс США
Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут во вторник, 3 ноября. Такие выборы в США проходят каждые два года и приходятся на середину четырехлетнего срока президента.
Американцы будут переизбирать всех 435 членов Палаты представителей (нижней палаты Конгресса) и примерно треть из 100 членов Сената.
В настоящее время обе палаты контролируют представители Республиканской партии.
Результаты промежуточных выборов в Конгресс США определят, какая политическая сила — республиканцы (партия Трампа) или демократы — будет контролировать Конгресс в течение следующих нескольких лет.