Президент США Дональд Трамп заявил, что готов активно ветировать законопроекты демократов, если они получат большинство на промежуточных выборах в Конгресс.

Такое заявление американский лидер сделал в интервью газете New York Post.

Трамп о возможной победе демократов на выборах в Конгресс США

Комментируя возможную победу демократов на выборах в Конгресс 3 ноября, Трамп заявил, что ему придется стать “мистером Вето”.

Сейчас смотрят

– Думаю, я стану “мистером Вето”. Я не позволю им все испортить… Они (демократы – Ред.) будут посылать разные предложения, а я буду налагать на них вето. В конце концов, после месяца или двух, когда все будет отклоняться, они придут и будут договариваться, — отметил Трамп.

Предвыборные опросы свидетельствуют, что у демократов есть шансы получить контроль над обеими палатами Конгресса США: Сенатом и Палатой представителей.

Как отмечает Reuters со ссылкой на информированные источники, администрация президента США в течение месяцев готовилась к возможному переходу контроля над Конгрессом к демократам.

Команда Трампа разрабатывала планы по продвижению своей повестки дня в обход Конгресса, в то же время готовясь к возможным расследованиям деятельности администрации.

По словам источников издания, высокопоставленные чиновники, в том числе заместитель руководителя аппарата Белого дома по вопросам политики Стивен Миллер и директор Административно-бюджетного управления Рассел Воут, с апреля сотрудничают с юридическим отделом Белого дома. Они определяют исполнительные решения по иммиграции, тарифам, стоимости жилья и федеральным расходам, которые Трамп мог бы внедрять без одобрения Конгресса.

Среди решений, рассматриваемых в Белом доме, – новые тарифы на импорт критически важных минералов и ветровых турбин, более жесткие правила виз для иностранных студентов и иностранных работников, а также меры, направленные на снижение стоимости жилья и строительства.

В то же время юридический советник Белого дома Уилл Шерф и его команда изучают, “что Трамп может законно делать самостоятельно, где он может расширить пределы своих полномочий и как защищать эти решения в суде”.

Что известно о выборах в Конгресс США

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут во вторник, 3 ноября. Такие выборы в США проходят каждые два года и приходятся на середину четырехлетнего срока президента.

Американцы будут переизбирать всех 435 членов Палаты представителей (нижней палаты Конгресса) и примерно треть из 100 членов Сената.

В настоящее время обе палаты контролируют представители Республиканской партии.

Результаты промежуточных выборов в Конгресс США определят, какая политическая сила — республиканцы (партия Трампа) или демократы — будет контролировать Конгресс в течение следующих нескольких лет.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.