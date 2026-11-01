Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий активно ветувати законопроєкти демократів, якщо вони здобудуть більшість на проміжних виборах до Конгресу.

Таку заяву американський лідер зробив в інтерв’ю виданню New York Post.

Трамп про можливу перемогу демократів на виборах до Конгресу США

Коментуючи можливу перемогу демократів на виборах до Конгресу 3 листопада, Трамп заявив, що йому доведеться стати “містером Вето”.

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– Гадаю, я стану “містером Вето”. Я не дозволю їм усе зіпсувати… Вони (демократи – Ред.) надсилатимуть різні пропозиції, а я накладатиму на них вето. Зрештою, після місяця чи двох, коли все відхилятиметься, – вони прийдуть і будуть домовлятися, – наголосив Трамп.

Передвиборчі опитування свідчать, що демократи мають шанси здобути контроль над обома палатами Конгресу США: Сенатом та Палатою представників.

Як зазначає Reuters із посиланням на поінформовані джерела, адміністрація президента США протягом місяців готувалася до можливого переходу контролю над Конгресом до демократів.

Команда Трампа розробляла плани щодо просування свого порядку денного в обхід Конгресу, водночас готуючись до можливих розслідувань діяльності адміністрації.

За словами джерел видання, високопосадовці, зокрема заступник керівника апарату Білого дому з питань політики Стівен Міллер і директор Адміністративно-бюджетного управління Рассел Воут, з квітня співпрацюють з юридичним відділом Білого дому. Вони визначають виконавчі рішення щодо імміграції, тарифів, вартості житла та федеральних витрат, які Трамп міг би впроваджувати без схвалення Конгресу.

Серед рішень, які розглядають у Білому домі, – нові тарифи на імпорт критично важливих мінералів та вітрових турбін, жорсткіші правила щодо віз для іноземних студентів та іноземних працівників, а також заходи, спрямовані на зниження вартості житла та будівництва.

Водночас юридичний радник Білого дому Вілл Шерф та його команда вивчають, “що Трамп може законно робити самостійно, де він може розширити межі своїх повноважень і як захищати ці рішення в суді”.

Що відомо про вибори до Конгресу США

Проміжні вибори до Конгресу США відбудуться у вівторок, 3 листопада. Такі вибори у США відбуваються кожні два роки і припадають на середину чотирирічного терміну президента.

Американці переобиратимуть усіх 435 членів Палати представників (нижньої палати Конгресу) і приблизно третину зі 100 членів Сенату.

Наразі обидві палати контролюють представники Республіканської партії.

Результати проміжних виборів до Конгресу США визначать, яка політична сила — республіканці (партія Трампа) чи демократи — контролюватиме Конгрес протягом наступних кількох років.

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