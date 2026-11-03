Во вторник, 3 ноября, в США проходят промежуточные выборы в Конгресс. Американцы выбирают новый состав Палаты представителей и часть Сената. Также в ряде штатов проходят выборы губернаторов и представителей местных органов власти.

Первыми голосование начали жители Вермонта. Избирательные участки там открылись в 05:00 по восточному времени США, то есть в 12:00 по Киеву. В разных штатах график работы участков отличается из-за часовых поясов.

Факты ICTV рассказывают, когда закончатся выборы в США и когда появятся первые результаты.

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Когда закончится голосование на промежуточных выборах в США

Основной день голосования приходится на сегодня, 3 ноября. Избирательные участки открываются и закрываются по местному времени. Поэтому в разных штатах голосование завершается с разницей в несколько часов.

Первыми участки закроются в восточных частях штатов Индиана и Кентукки. Это произойдет в 01:00 4 ноября по киевскому времени.

Последними голосование завершат в отдельных районах Аляски, в частности на Алеутских островах. Там избирательные участки закроются в 08:00 4 ноября по Киеву.

Подробнее о разнице во времени между США и Украиной читайте в материале Фактов ICTV Разница во времени между Украиной и США.

Когда будут результаты выборов в США

Первые предварительные результаты начнут поступать уже после закрытия избирательных участков. Поэтому украинцы смогут следить за подсчетом голосов в ночь с 3 на 4 ноября.

Однако эти результаты выборов не будут окончательными, поскольку избирательные органы продолжат обрабатывать бюллетени, в том числе поступившие по почте и поданные досрочно.

По информации Комиссии по содействию проведению выборов США, данные, опубликованные в ночь выборов, имеют статус предварительных. Окончательными они становятся после проверки всех действительных голосов, завершения подсчета и официального утверждения результатов.

Единой даты, когда будут известны результаты выборов в США во всех штатах, нет. Сроки зависят от местного законодательства. Если потребуется пересчет голосов, определение победителя займет больше времени. Обычно подсчет продолжается несколько дней или даже недель.

Что такое промежуточные выборы в США и кого выбирают

Промежуточные выборы в Конгресс США проводят в середине четырехлетнего президентского срока, то есть через два года после президентских выборов. Они определяют, какие партии получат большинство в обеих палатах Конгресса на следующие два года.

Как указано на сайте правительства США, Конгресс состоит из Палаты представителей и Сената. Выборы в обе палаты проходят каждые два года, но сенаторов переизбирают частями, поскольку срок их полномочий составляет шесть лет.

На промежуточных выборах 3 ноября 2026 года американцы выбирают:

всех 435 членов Палаты представителей. Их избирают на два года;

35 из 100 сенаторов. Из них 33 места приходятся на очередные выборы, еще два — на специальные;

губернаторов в 36 штатах;

представителей органов власти штатов и местного самоуправления.

Во время этих выборов американцы определяют состав Конгресса на следующие два года. Именно от результатов голосования будет зависеть распределение мест между партиями в Палате представителей и Сенате.

Выборы в США 2026: результаты может бойкотировать Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы демократов на промежуточных выборах в Конгресс будет активно блокировать их законодательные инициативы.

В интервью New York Post он сказал, что готов стать “мистером Вето” и использовать право вето в отношении законопроектов, которые будут поддерживать демократы. Подробнее о заявлении американского лидера читайте в материале тут.

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