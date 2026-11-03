3 ноября в США начались промежуточные выборы в Конгресс и на должности губернаторов штатов. Первые избирательные участки открылись на востоке страны. Голосование определит, какая партия будет контролировать Конгресс в течение последних двух лет президентства Дональда Трампа.

Об этом сообщают The Guardian и CNN.

Промежуточные выборы в Конгресс США: что известно

По данным The Guardian, досрочно на выборах уже проголосовали 58 млн американцев. Первые избирательные участки должны закрыться в 18:00 по восточному времени США. Результаты голосования начнут поступать после закрытия участков. В Украине это будет ночь на 4 ноября.

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В 2026 году граждане США выбирают всех 435 членов Палаты представителей, 35 из 100 сенаторов и 36 из 50 губернаторов штатов. Кроме того, проходят выборы в местные органы власти.

По данным агрегированных опросов CNN, накануне голосования демократы опережали республиканцев на 9 процентных пунктов в общенациональном рейтинге относительно выборов в Конгресс.

Кроме того, согласно опросам NYT-Siena, представители Демократической партии лидируют в пяти ключевых гонках в Сенат.

Республиканцы рассчитывают сохранить свои позиции благодаря изменению границ избирательных округов. В то же время партия защищает места в Сенате в штатах, где Дональд Трамп трижды побеждал на президентских выборах.

Напомним, 2 ноября, накануне промежуточных выборов, Верховный суд США отклонил срочный запрос администрации Дональда Трампа.

Она пыталась временно запретить Калифорнии учитывать почтовые бюллетени более 20 тыс. зарегистрированных избирателей, которые, по утверждению федеральных чиновников, вероятно, не являются гражданами США.

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