У вівторок, 3 листопада, у США проходять проміжні вибори до Конгресу. Американці обирають новий склад Палати представників та частину Сенату. Також у низці штатів проходять вибори губернаторів та представників місцевої влади.

Першими голосування розпочали жителі Вермонту. Виборчі дільниці там відкрилися о 05:00 за східним часом США, тобто о 12:00 за Києвом. У різних штатах графік роботи дільниць відрізняється через різні часові пояси.

Факти ICTV розповідають, коли закінчаться вибори в США та коли з’являться перші результати.

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Коли закінчиться голосування на проміжних виборах у США

Основний день голосування припадає на сьогодні, 3 листопада. Виборчі дільниці відкриваються та закриваються за місцевим часом. Через це в різних штатах голосування завершується з інтервалом у кілька годин.

Першими дільниці закриються у східних частинах штатів Індіана та Кентуккі. Це станеться о 01:00 4 листопада за київським часом.

Останніми голосування завершать в окремих районах Аляски, зокрема на Алеутських островах. Там виборчі дільниці закриються о 08:00 4 листопада за Києвом.

Детальніше про те, чим відрізняється час у США та Україні, читайте в матеріалі Фактів ICTV Різниця в часі між Україною та США.

Коли результати виборів у США

Перші попередні результати почнуть надходити вже після закриття виборчих дільниць. Тому українці зможуть стежити за підрахунком голосів у ніч із 3 на 4 листопада.

Але ці результати виборів не будуть остаточними, адже виборчі органи продовжать опрацьовувати бюлетені, зокрема ті, що надійшли поштою та достроково.

За інформацією Комісії з допомоги у проведенні виборів США, дані, оприлюднені в ніч виборів, мають статус попередніх. Остаточними вони стають після перевірки всіх дійсних голосів, завершення підрахунку та офіційного затвердження результатів.

Єдиної дати, коли будуть результати виборів в США для всіх штатів немає. Строки залежать від місцевого законодавства. У разі перерахунку голосів визначення переможця триватиме довше. Зазвичай підрахунок триває кілька днів, або навіть тижнів.

Що таке проміжні вибори в США та кого обирають

Проміжні вибори в конгрес США проводять посеред чотирирічного президентського терміну, тобто через два роки після президентських виборів. Вони визначають, які партії матимуть більшість у двох палатах Конгресу протягом наступних двох років.

Як зазначено на сайті уряду США, Конгрес складається з Палати представників і Сенату. Вибори до конгресу США, а саме до двох його палат, відбуваються кожні два роки, але сенаторів переобирають частинами, оскільки їхній термін повноважень становить шість років.

На проміжних виборах 3 листопада 2026 року американці обирають:

усі 435 членів Палати представників. Їх обирають на два роки;

35 зі 100 сенаторів. Із них 33 місця припадають на чергові вибори, ще два – на спеціальні;

губернаторів у 36 штатах;

представників органів влади штатів та місцевого самоврядування.

Під час цих виборів американці визначають склад Конгресу на наступні два роки. Саме від результатів голосування залежатиме розподіл місць між партіями в Палаті представників і Сенаті.

Вибори в США 2026: результати може бойкотувати Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що в разі перемоги демократів на проміжних виборах до Конгресу активно блокуватиме їхні законодавчі ініціативи.

В інтерв’ю New York Post він сказав, що готовий стати “містером Вето” та використовувати право вето щодо законопроєктів, які підтримуватимуть демократи. Детальніше про заяву американського лідера читайте у матеріалі тут.

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