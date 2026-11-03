Європейська комісія у середу, 4 листопада, організує зустріч за участі представників України, США, Франції, Німеччини, Великої Британії, НАТО та Світового банку.

Про це заявив на пресконференції 3 листопада президент Володимир Зеленський.

Обговорення післявоєнної відбудови України: що відомо

Головною темою переговорів стане післявоєнна відбудова України, повідомила речниця Європейської комісії Паула Піньйо.

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– Я можу підтвердити, що цього тижня, у середу, тобто вже завтра, Європейська комісія проведе зустріч за участі представників України, Сполучених Штатів, Франції, Німеччини, Великої Британії, НАТО та Світового банку, – зазначила вона на пресконференції у Брюселі.

За словами Піньйо, основну увагу під час зустрічі приділять майбутній відбудові України та забезпеченню її процвітання.

Речниця пояснила, що ці переговори стануть продовженням попередньої зустрічі в Маямі, у якій брали участь представники України та США. Тоді сторони обговорювали питання досягнення тривалого й сталого миру в Україні.

Європейську комісію на переговорах представлятимуть радники з питань національної безпеки – посадовці високого рівня.

При цьому Піньйо не змогла уточнити, хто саме представлятиме американську сторону. Вона додала, що не має інформації про можливий приїзд до Брюсселя президента України.

Нагадаємо, спеціальний представник президента США Стів Віткофф заявив, що Сполучені Штати виступатимуть посередниками під час переговорів на робочому рівні між Україною та Росією, які заплановані на 10–11 листопада в Абу-Дабі (ОАЕ).

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