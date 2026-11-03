Украина и Россия должны провести новый раунд переговоров на рабочем уровне 10–11 ноября 2026 года в столице Объединенных Арабских Эмиратов.

Об этом сообщил специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в соцсети X.

Переговоры Украины и России в Абу-Даби 10–11 ноября: что известно

По словам Стива Уиткоффа, Соединенные Штаты выступят посредником на встрече украинской и российской делегаций, которая пройдёт на рабочем уровне.

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Переговоры станут частью дипломатических усилий администрации президента США Дональда Трампа, направленных на завершение российско-украинской войны.

— 10–11 ноября в Абу-Даби США выступят посредником в переговорах на рабочем уровне между Украиной и Россией, способствуя реализации миссии президента Трампа по прекращению войны, — заявил Уиткофф.

Основное внимание участники планируют уделить послевоенным договоренностям в сфере безопасности, возможным мерам по деэскалации и гуманитарным инициативам.

Также стороны должны обсудить дальнейшие шаги, необходимые для продвижения мирного процесса.

Помимо переговоров в Абу-Даби, Уиткофф анонсировал встречу американских представителей с партнерами в Брюсселе, которая должна состояться на этой неделе.

К консультациям планируют привлечь представителей Франции, Германии, Великобритании, Европейского Союза и НАТО.

Среди основных тем — гарантии безопасности для Украины, будущая архитектура европейской безопасности и экономические возможности для послевоенного восстановления страны.

Уиткофф выразил надежду, что предстоящие встречи позволят развить результаты предыдущих дипломатических контактов в Киеве, Осло и Санкт-Петербурге и приблизить заключение долгосрочного мирного соглашения.

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сообщил, что Киев рассчитывает провести трехсторонние переговоры с США и Россией в Абу-Даби как можно скорее в ноябре.

По его словам, встреча делегаций может стать подготовительным этапом к возможным переговорам президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.