Президент США Дональд Трамп заявил, что готов признать результаты промежуточных выборов в Конгресс и работать с демократами, несмотря на поражения республиканцев.

Об этом он заявил в интервью The New York Times.

Трамп признает результаты выборов

По словам Трампа, он рассчитывает на конструктивное взаимодействие с демократами, преуспевшими на промежуточных выборах.

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— Мы, знаете, с нетерпением ждем сотрудничества с ними. Мы, наверное, что-нибудь придумаем, — сказал он в телефонном интервью.

Трамп объяснил поражение республиканцев тем, что его имя не было в избирательных бюллетенях.

— Меня не было в избирательном списке, и поэтому нам не удалось привлечь достаточное количество людей на выборы, — сказал он.

Президент США также заявил, что не жалеет о решении поддержать таких кандидатов, как сенатор-республиканка из Южной Каролины Дарлин Грэм и генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон, которые оба проиграли выборы в Сенат.

Во время общения с журналистами Трамп подчеркнул, что не жалеет ни о чем за первые два года своего президентства, несмотря на масштабные поражения республиканцев.

— Я считаю это успешным двухлетним периодом в истории любого президента, — сказал он.

По словам президента, избирателей больше беспокоит стоимость горючего, чем ситуация вокруг Ирана.

— Им не мешает Иран, но они, по-видимому, недовольны ценами на нефть. Но я ничуть не жалею об этом решении. На самом деле, знаете, это было очень мудрым решением для будущего страны и мира, — сказал Трамп.

Он также сообщил, что представители Демократической партии уже обращались к нему с предложениями по сотрудничеству.

Источник : NYT

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