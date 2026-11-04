По предварительным результатам подсчета голосов на промежуточных выборах в США, Демократическая партия может получить контроль над обеими палатами Конгресса — Палатой представителей и Сенатом.

Демократам прогнозируют около 255 мест в Палате представителей и не менее 51 места в Сенате.

Об этом сообщает NBC News, ссылаясь на собственный анализ результатов промежуточных выборов в Конгресс США.

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Выборы в Палату представителей США: что известно

По прогнозу NBC News по состоянию на утро 4 ноября, демократы могут получить около 255 мандатов в Палате представителей при необходимых для большинства 218.

Окончательное распределение мест еще может измениться после завершения подсчета голосов, однако телеканал прогнозирует Демократической партии существенное преимущество.

Чтобы вернуть контроль над нижней палатой Конгресса, демократам хватило бы получить три дополнительных места.

По данным СМИ, партия добилась успеха в ряде округов, которые раньше представляли республиканцы, в частности в Пенсильвании, Вирджинии, Колорадо и Северной Каролине. Часть этих округов поддержала Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года.

Выборы в Сенат США: предварительные результаты

По предварительным результатам промежуточных выборов 3 ноября Демократическая партия может получить большинство в Сенате США. Демократы претендуют на шесть мест, которые до выборов принадлежали республиканцам.

До голосования республиканцы контролировали 53 из 100 мест в Сенате, а у демократов и их союзников было 47. Чтобы получить большинство, демократам нужно было увеличить свое представительство как минимум на четыре мандата.

По данным СМИ, демократы одержали победы в Техасе, Канзасе, Южной Каролине, Северной Каролине, Огайо и Айове.

В частности, в Техасе Джеймс Таларико победил поддерживаемого Дональдом Трампом республиканца Кена Пакстона, а в Канзасе Адам Гамильтон опередил действующего сенатора Роджера Маршалла.

Для демократов это особенно заметные результаты, ведь в Техасе партия не выигрывала выборы в Сенат с 1988 года, а в Канзасе — с 1932-го.

В Южной Каролине, как сообщает издание, победила Энни Эндрюс, в Северной Каролине — бывший губернатор Рой Купер, а в Огайо — бывший сенатор Шеррод Браун. В Айове демократ Джош Турек опережал республиканку Эшли Гинсон после подсчёта 94% голосов.

При этом демократы сохранили свои места в других штатах, в частности в Джорджии, где переизбрали сенатора Джона Оссоффа, и в Нью-Гэмпшире.

По прогнозам, Демократическая партия может получить как минимум 51 место из 100 в Сенате, что обеспечит ей большинство в верхней палате Конгресса.

Что изменится для Трампа в случае победы демократов

Новый состав Конгресса начнет работу 3 января 2027 года. Если демократы получат большинство, республиканцы впервые за второй президентский срок Дональда Трампа потеряют контроль над обеими палатами Конгресса.

Это позволит демократам возглавить комитеты Палаты представителей, запрашивать документы и проводить расследования деятельности администрации президента. Среди возможных направлений проверок — бизнес-проекты семьи Трампа, деятельность иммиграционной службы ICE и Министерства внутренней безопасности, а также обстоятельства дела Джеффри Эпштейна.

Некоторые представители Демократической партии также допускают возможность новой процедуры импичмента Трампа. Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что партия не исключает такого сценария, однако окончательного решения пока нет.

В то же время демократы планируют сосредоточиться на пересмотре сокращений финансирования медицинской программы Medicaid, продлении налоговых льгот на медицинское страхование, восстановлении полномочий Конгресса в области таможенной политики и прекращении войны США с Ираном.

Даже если демократы получат большинство в Палате представителей, чтобы принять большинство федеральных законов, им понадобится поддержка Сената и подпись президента.

Что значат для Украины результаты выборов в Конгресс США

Предварительные результаты выборов в Конгресс США имеют большое значение для Украины, ведь среди проигравших республиканцев есть политики, которые последовательно поддерживали Киев.

Как отметил украинский журналист, медиа-советник адвокационной команды Razom for Ukraine Остап Яриш, среди тех, кто проиграл выборы, — республиканские конгрессмены Брайан Фицпатрик, Майк Лоулер, Роб Бреснаган и Майк Кари, а также сенаторши Сьюзан Коллинз и Дарлин Грэм, сестра покойного сенатора Линдси Грэма. Кроме того, в январе 2027 года Конгресс покинут другие законодатели, которые поддерживали Украину.

В то же время, как пишет журналистка Мария Ульяновская, результаты выборов в ряде штатов показывают, что в Сенат могут прийти новые сторонники Украины.

В частности, в Огайо победил демократ Шеррод Браун, который раньше входил в сенатский украинский кокус и поддерживал Киев. В Южной Каролине победила демократка Энни Эндрюс, которая осуждала российское вторжение и заявляла о необходимости поддерживать Украину.

В Джорджии переизбрали сенатора-демократа Джона Оссоффа, который в целом поддерживает Украину, хотя и критиковал отдельные санкционные инициативы из-за чрезмерных полномочий, которые они могли бы предоставить Дональду Трампу.

В то же время в Оклахоме прогнозируют победу республиканца Кевина Херна, который скептически относится к продолжению помощи Украине. Он должен заменить Алана Армстронга, который поддерживал ее предоставление.

Как уже известно, европейские союзники опасаются возможной реакции Дональда Трампа на то, что республиканцы потеряют контроль над Конгрессом.

По словам дипломатов НАТО, если политические позиции внутри США ослабнут, американский президент может активнее сосредоточиться на внешней политике.

В частности, собеседники издания предполагали, что из Европы могут вывести еще несколько тысяч американских военных, сократить финансирование альянса и усилить критику в адрес европейских партнеров.

Источник : Axios, AP

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