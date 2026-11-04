Демократ Джей Ди Форд победил республиканку украинского происхождения Викторию Спартц на промежуточных выборах в Палату представителей Конгресса США. Таким образом, демократам удалось отобрать у республиканцев место в пятом избирательном округе штата Индиана.

Об этом сообщает The Washington Post.

Спартц проиграла в Индиане

Джей Ди Форд, сенатор от Демократической партии штата Индиана, одержал победу над действующей конгрессвумен Викторией Спартц. По данным Associated Press, после подсчета 93% голосов Форд получал 51,6%, а Спартц – 48,4%.

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Гонки за место в Палате представителей в 5-м округе стали конкурентнее ближе к завершению избирательной кампании. Победа демократа стала одним из неожиданностей избирательного вечера, ведь округ традиционно поддерживал республиканцев.

В частности, на президентских выборах 2024 года Дональд Трамп победил здесь с преимуществом примерно в 17 процентных пунктах. Сама Спартц на предыдущих выборах в Конгресс в 2024 году опередила своего соперника примерно на 18,5 пункта.

5-й избирательный округ охватывает северные пригороды Индианаполиса, в том числе состоятельные общины Кармел, Фишерс и Ноблсвилл, а также города Манси и Кокомо.

Что известно о Виктории Спартц

Виктория Спартц родилась в украинской Носовке Черниговской области. Она стала первой уроженкой Украины, избранной в Конгресс США.

В начале полномасштабного вторжения России в 2022 году Спартц поддерживала военную помощь Украине и одной из первых среди американских политиков-республиканцев осудила российскую агрессию. Она также призвала к ужесточению санкций против России.

Однако впоследствии ее позиция по поддержке Киева изменилась. Конгрессвумен Спартц предлагала украинцам уступить часть оккупированных территорий и потребовать отставки президента Владимира Зеленского, чтобы не потерять всю страну.

В июле 2022 года Спартц призвала ООН прекратить действие зернового соглашения, пока для безопасности Украины не предоставят лучшие гарантии. Она говорила, что необходимо отправить корабли в Черное море, чтобы обеспечить работу гуманитарных коридоров.

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