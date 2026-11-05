Очень хорошо справляется: Трамп отрицает возможность увольнения главы Пентагона Хегсета
- Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения о возможной отставке министра обороны Пита Хегсета после промежуточных выборов.
- На фоне поражения республиканцев в Конгрессе американские СМИ сообщают о дискуссиях относительно будущего главы Пентагона.
- Трамп также высказался о возможных политических перспективах Хегсета, в то время как в Конгрессе усиливается внимание к его деятельности.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует увольнять министра обороны Пита Хегсета, несмотря на сообщения СМИ о возможных кадровых изменениях после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Трамп отрицает возможность увольнения Хегсета
Отвечая на вопросы журналистов относительно вероятной отставки главы Пентагона, американский президент возразил, что рассматривает такой вариант.
– Нет, я считаю, что он очень хорошо справляется со своими обязанностями, – подчеркнул Трамп.
Ранее в СМИ появилась информация, что после неудачных для республиканцев промежуточных выборов президент США якобы обсуждал с советниками дальнейшее пребывание Хегсета на должности.
По сообщениям, Трамп поднимал этот вопрос как во время личных разговоров, так и по телефону.
В то же время американский лидер предположил, что Хегсет мог бы иметь значительную поддержку в случае назначения в Сенат от штата Теннесси. Однако Трамп отметил, что ему ничего не известно о таких планах.
Напомним, по результатам промежуточных выборов в Конгресс США Республиканская партия потеряла контроль над обеими палатами.
На фоне избирательного поражения часть республиканцев начала открыто критиковать Хегсета, в частности из-за войны с Ираном, и высказываться в поддержку его импичмента.
Конгрессмен Томас Масси намерен инициировать соответствующее голосование уже на следующей неделе.