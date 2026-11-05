Президент США Дональд Трамп заявив, що не планує звільняти міністра оборони Піта Гегсета, попри повідомлення ЗМІ про можливі кадрові зміни після поразки Республіканської партії на проміжних виборах до Конгресу.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Трамп заперечив можливість звільнення Гегсета

Відповідаючи на запитання журналістів щодо ймовірної відставки очільника Пентагону, американський президент заперечив, що розглядає такий варіант.

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— Ні, я вважаю, що він дуже добре справляється зі своїми обов’язками, — наголосив Трамп.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що після невдалих для республіканців проміжних виборів президент США нібито обговорював із радниками подальше перебування Гегсета на посаді. За повідомленнями, Трамп порушував це питання як під час особистих розмов, так і телефоном.

Водночас американський лідер припустив, що Гегсет міг би мати значну підтримку в разі призначення сенатором від штату Теннессі. Однак Трамп зазначив, що йому нічого не відомо про такі плани.

Нагадаємо, за результатами проміжних виборів до Конгресу США Республіканська партія втратила контроль над обома палатами.

На тлі виборчої поразки частина республіканців почала відкрито критикувати Гегсета, зокрема через війну з Іраном, та висловлюватися на підтримку його імпічменту.

Конгресмен Томас Массі має намір ініціювати відповідне голосування вже наступного тижня.

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