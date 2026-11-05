Дуже добре справляється: Трамп заперечив можливість звільнення глави Пентагону Гегсета
- Президент США Дональд Трамп прокоментував повідомлення про можливу відставку міністра оборони Піта Гегсета після проміжних виборів.
- На тлі поразки республіканців у Конгресі американські медіа повідомляють про дискусії щодо майбутнього керівника Пентагону.
- Трамп також висловився про ймовірні політичні перспективи Гегсета, тоді як у Конгресі зростає увага до його діяльності.
Президент США Дональд Трамп заявив, що не планує звільняти міністра оборони Піта Гегсета, попри повідомлення ЗМІ про можливі кадрові зміни після поразки Республіканської партії на проміжних виборах до Конгресу.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Трамп заперечив можливість звільнення Гегсета
Відповідаючи на запитання журналістів щодо ймовірної відставки очільника Пентагону, американський президент заперечив, що розглядає такий варіант.
— Ні, я вважаю, що він дуже добре справляється зі своїми обов’язками, — наголосив Трамп.
Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що після невдалих для республіканців проміжних виборів президент США нібито обговорював із радниками подальше перебування Гегсета на посаді. За повідомленнями, Трамп порушував це питання як під час особистих розмов, так і телефоном.
Водночас американський лідер припустив, що Гегсет міг би мати значну підтримку в разі призначення сенатором від штату Теннессі. Однак Трамп зазначив, що йому нічого не відомо про такі плани.
Нагадаємо, за результатами проміжних виборів до Конгресу США Республіканська партія втратила контроль над обома палатами.
На тлі виборчої поразки частина республіканців почала відкрито критикувати Гегсета, зокрема через війну з Іраном, та висловлюватися на підтримку його імпічменту.
Конгресмен Томас Массі має намір ініціювати відповідне голосування вже наступного тижня.