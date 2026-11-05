Белый дом убежден, что любые попытки демократов объявить импичмент президенту США Дональду Трампу, отменить его политический курс или нивелировать достижения его администрации потерпят неудачу.

Об этом говорится в заявлении Белого дома, посвященном политическим перспективам последних двух лет президентства Трампа.

В администрации президента заявили, что демократы постараются вернуть назад ключевые решения Трампа, однако не смогут реализовать этот план.

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В частности, среди возможных шагов демократов в Белом доме назвали возобновление политики открытых границ, повышение налогов, ослабление правоохранительных органов, отказ от массовых депортаций и возвращение к климатической политике предыдущих администраций.

Также в заявлении говорится о возможных попытках восстановить программы DEI (разнообразия, равенства и инклюзии), ослабить ограничения по гендерно-афирмативным медицинским вмешательствам для несовершеннолетних, вернуть государственную цензуру и увеличить федеральные расходы.

Администрация Трампа упомянула и о возможной новой попытке объявить президенту импичмент. В Белом доме напомнили, что две предыдущие инициативы завершились неудачей.

В Белом доме уверены в провале попыток устранить Трампа

В заявлении отмечается, что американские избиратели уже отвергли политическую повестку дня, которую демократы могут попытаться вернуть.

Среди главных достижений действующей администрации в Белом доме назвали усиление безопасности границ, сокращение государственных программ DEI, энергетическую независимость США и меры по защите детей.

— Каждый раз, когда радикальные левые, фейковые новости и профессиональный класс паникеров писали некролог президента Трампа, они ошибались. Они будут ошибаться снова, — заявили в администрации.

Там также подчеркнули, что попытки объявить Трампу импичмент, отменить его политику или нивелировать достижения его администрации обречены на провал.

— Президент Трамп никогда не прекратит борьбу, — подытожили в Белом доме.

Напомним, еще 5 апреля 2025 года во время митинга в Вашингтоне демократ-конгрессмен Эл Грин заявил, что подаст представление об импичменте президенту Трампу. По мнению Грина, Дональд Трамп не заслуживает занимать должность президента США и ему нельзя доверить управление народом.

Источник : White House

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