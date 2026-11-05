Трамп не прекратит борьбу: в Белом доме ответили на возможные попытки импичмента
- Белый дом ожидает новых попыток демократов объявить Трампу импичмент.
- Администрация прогнозирует провал инициатив по отмене политики президента.
Белый дом убежден, что любые попытки демократов объявить импичмент президенту США Дональду Трампу, отменить его политический курс или нивелировать достижения его администрации потерпят неудачу.
Об этом говорится в заявлении Белого дома, посвященном политическим перспективам последних двух лет президентства Трампа.
В администрации президента заявили, что демократы постараются вернуть назад ключевые решения Трампа, однако не смогут реализовать этот план.
В частности, среди возможных шагов демократов в Белом доме назвали возобновление политики открытых границ, повышение налогов, ослабление правоохранительных органов, отказ от массовых депортаций и возвращение к климатической политике предыдущих администраций.
Также в заявлении говорится о возможных попытках восстановить программы DEI (разнообразия, равенства и инклюзии), ослабить ограничения по гендерно-афирмативным медицинским вмешательствам для несовершеннолетних, вернуть государственную цензуру и увеличить федеральные расходы.
Администрация Трампа упомянула и о возможной новой попытке объявить президенту импичмент. В Белом доме напомнили, что две предыдущие инициативы завершились неудачей.
В Белом доме уверены в провале попыток устранить Трампа
В заявлении отмечается, что американские избиратели уже отвергли политическую повестку дня, которую демократы могут попытаться вернуть.
Среди главных достижений действующей администрации в Белом доме назвали усиление безопасности границ, сокращение государственных программ DEI, энергетическую независимость США и меры по защите детей.
— Каждый раз, когда радикальные левые, фейковые новости и профессиональный класс паникеров писали некролог президента Трампа, они ошибались. Они будут ошибаться снова, — заявили в администрации.
Там также подчеркнули, что попытки объявить Трампу импичмент, отменить его политику или нивелировать достижения его администрации обречены на провал.
— Президент Трамп никогда не прекратит борьбу, — подытожили в Белом доме.
Напомним, еще 5 апреля 2025 года во время митинга в Вашингтоне демократ-конгрессмен Эл Грин заявил, что подаст представление об импичменте президенту Трампу. По мнению Грина, Дональд Трамп не заслуживает занимать должность президента США и ему нельзя доверить управление народом.