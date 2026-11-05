Осенью украинцы отправляются в лес за грибами, ягодами и орехами. Однако не на каждом лесном участке можно свободно собирать дикорастущие растения.

Законодательство различает общее и специальное использование лесных ресурсов. От этого зависит, требуется ли разрешение лесопользователя и могут ли человека оштрафовать за собранный урожай.

Можно ли собирать грибы в лесу в Украине, распространяется ли это право на частные лесные участки, когда необходим лесной билет и какая ответственность предусмотрена за нарушение правил в 2026 году, выясняли Факты ICTV.

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Разрешено ли собирать грибы в Украине

Общего запрета на сбор грибов, ягод, орехов и других дикорастущих плодов в Украине нет. Граждане имеют право бесплатно пользоваться этими ресурсами, но при соблюдении установленных законом условий.

Как объясняет старший государственный инспектор по охране окружающей природной среды Полесского округа Андрей Бенчук, правила зависят от формы собственности на лес, цели сбора и конкретной территории.

Основные положения содержатся в статьях 65 и 66 Лесного кодекса Украины № 3852-XII. В частности, статья 66 предусматривает право граждан свободно находиться в лесах государственной и коммунальной собственности.

Там разрешено бесплатно собирать для собственного потребления:

дикорастущие грибы;

ягоды;

орехи;

дикорастущие плоды;

цветы;

дикорастущие травянистые растения и другие природные дары леса.

Для такого сбора не нужно оформлять специальное разрешение или лесной билет. Однако речь идет именно о личных потребностях, а не о промышленной заготовке или коммерческой деятельности.

Можно ли собирать грибы в частном лесу

Здесь действуют другие правила. Согласно статье 66 Лесного кодекса, находиться и бесплатно собирать грибы, ягоды и орехи в частных лесах можно только с согласия владельца.

То есть право на общее использование лесных ресурсов не означает, что человек может заходить на любой частный лесной участок без разрешения.

Но даже в государственных и коммунальных лесах нельзя собирать природные ресурсы где угодно. На отдельных территориях действуют специальные ограничения, а посещение леса может быть полностью запрещено.

Когда нужен лесной билет для сбора грибов

Лесной билет необходим, когда речь идет о специальном использовании лесных ресурсов. Согласно статьям 67 и 69 Лесного кодекса, специальное использование проводится на выделенных лесных участках по специальному разрешению. Для заготовки побочных лесных ресурсов таким документом является лесной билет.

К этой категории относится заготовка грибов, ягод, дикорастущих плодов, орехов и лекарственных растений в рамках специального лесопользования.

Основное отличие заключается в цели деятельности. Если человек собирает несколько корзин грибов для собственного потребления, разрешение ему не нужно. Если же он организует заготовку ресурсов для продажи или другой хозяйственной деятельности, это уже не обычное общее использование леса.

Именно поэтому промышленная заготовка требует оформления лесного билета.

Где запрещено собирать грибы и ягоды

Запрещено собирать растения и грибы, занесенные в Красную книгу Украины. Соответствующие требования содержатся в статьях 19 и 20 закона № 3055-III.

Изъятие редких и исчезающих видов из природной среды допускается только в предусмотренных законом случаях. Нельзя проводить заготовку способами, которые истощают природные ресурсы или уничтожают растительность.

Отдельные ограничения касаются мест сбора природного сырья. Постановление № 761 предусматривает соблюдение санитарных требований при заготовке пищевого и лекарственного сырья на участках, где применялись химические средства защиты растений, а также вблизи автомобильных дорог и промышленных предприятий.

Отдельно необходимо учитывать режим территорий природно-заповедного фонда. В таких местах действуют специальные правила охраны природы. Обычное право на сбор грибов не отменяет ограничений, установленных для заповедников и других охраняемых территорий.

Можно ли собирать грибы в лесах во время военного положения

Во время военного положения необходимо учитывать не только общие правила Лесного кодекса, но и ограничения, установленные для конкретных территорий.

Статья 88 Лесного кодекса позволяет органам исполнительной власти и местного самоуправления ограничивать или запрещать посещение лесов. Такие решения могут приниматься, в частности, из-за пожарной опасности и необходимости проведения специальных мероприятий.

В условиях войны дополнительными причинами для ограничений являются минная опасность, боевые действия и риск обнаружения взрывоопасных предметов.

Поэтому перед поездкой в лес стоит проверить сообщения областной военной администрации, местных властей и лесопользователя. Если посещение определенной территории запрещено, собирать там грибы нельзя даже для собственного потребления.

Какой штраф за сбор грибов в 2026 году

Штраф за сбор грибов зависит от обстоятельств нарушения. Сам факт того, что человек пришел в лес с корзиной, не является основанием для административного взыскания.

Ответственность наступает, если сбор осуществляется с нарушением установленных правил.

Согласно статье 70 КУоАП, самовольный сбор дикорастущих плодов, орехов, грибов и ягод на участках, где это запрещено или разрешено только при наличии лесного билета, влечет административную ответственность.

Для граждан предусмотрен штраф от 1 до 3 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. В денежном эквиваленте это 17–51 грн.

Для должностных лиц сумма составляет от 51 до 119 грн. Такие же штрафы предусмотрены за сбор дикорастущих плодов, орехов и ягод с нарушением установленных сроков.

Другой вид ответственности предусмотрен статьей 88-1 КУоАП. Она касается нарушения порядка приобретения, сбыта или распространения объектов растительного мира.

За такое нарушение предусмотрен штраф от 30 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Это 510–1700 грн. Дополнительно возможна конфискация незаконно добытых объектов растительного мира.

Если нарушение касается объектов растительного мира, которые находились на территориях природно-заповедного фонда, занесены в Красную книгу Украины или охраняются международными договорами, штраф составляет от 1700 до 3655 грн. В этом случае конфискация является обязательной.

Кроме административного штрафа, нарушитель обязан возместить причиненный природе ущерб.

Государственная экологическая инспекция имеет полномочия рассчитывать размер компенсации за незаконную добычу, уничтожение или повреждение краснокнижных растений и грибов, а также за ухудшение среды их обитания.

Сумму определяют по специальным таксам, утвержденным Кабинетом Министров Украины. Она уплачивается отдельно от административного штрафа.

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