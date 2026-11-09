Коалиция желающих начала учения в Польше: военные готовятся к возможной миссии в Украине
- 9 ноября в Польше стартовали первые масштабные учения Коалиции желающих.
- В маневрах Koalicja 2026 участвуют около 2 800 военных из 11 стран.
В понедельник, 9 ноября, в Польше начались первые масштабные военные учения Коалиции желающих под названием Koalicja 2026.
Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на министерства обороны Франции и Великобритании, а также Вооруженные силы Франции.
Учения Коалиции желающих в Польше: что известно
Военные учения Koalicja 2026 продлятся с 9 по 22 ноября. Польша выступает главной принимающей страной, а руководство маневрами осуществляют Франция и Великобритания.
Основные учения с участием сухопутных войск и авиации будут проходить недалеко от города Нова-Демба на юго-востоке Польши, примерно в 100 км от украинской границы.
Отдельные элементы учений пройдут также во Франции и Турции.
В Париже, где находится штаб Многонациональных сил для Украины (MNF-U), будут отрабатывать командно-штабные задачи.
В то же время в Стамбуле под руководством Турции будут моделировать морские операции, в частности по обеспечению безопасности и разминированию Черного моря.
По информации британской стороны, военные будут тренироваться развертывать подразделения, организовывать их обеспечение и транспортировать необходимые ресурсы, в частности продовольствие и топливо.
Главная цель учений — проверить готовность многонациональных сил к обеспечению длительного мира и безопасности Украины после возможного прекращения огня.
Какие страны участвуют в учениях Коалиции желающих
По данным СМИ, к военным маневрам присоединились 11 государств. Самые большие контингенты предоставляют Франция и Великобритания.
Франция задействует около 1000–1100 военнослужащих, а также системы противодействия беспилотникам и разведывательные дроны малого радиуса действия.
Великобритания направляет примерно 300 военных и несколько истребителей.
Германия участвует в учениях с примерно десятью штабными офицерами, самолетами-заправщиками и средствами материально-технического обеспечения.
К маневрам также присоединяются Бельгия, Эстония, Литва, Нидерланды, Польша, Испания, Швеция и Турция.
Всего в Коалицию желающих входят около 35 государств.
Могут ли военные из Коалиции желающих быть размещены в Украине
По данным СМИ, учения проводятся в рамках подготовки к возможному развертыванию многонационального контингента в Украине после прекращения боевых действий.
Предполагается, что такие силы смогут помогать в восстановлении боеспособности и подготовке Вооруженных Сил Украины, а также способствовать укреплению безопасности воздушного и морского пространства.
Одной из задач потенциальной миссии является предотвращение повторной российской агрессии.
В то же время Коалиция желающих не является структурой НАТО, а ее будущий контингент не предназначен для мониторинга прекращения огня или выполнения миротворческих миссий.
Россия выступает против возможного размещения иностранных войск в Украине.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва будет рассматривать такое развертывание как военное вмешательство.
Что известно о Коалиции желающих
Коалиция желающих — это объединение государств, которые договорились поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии и работать над гарантиями ее безопасности.
О создании коалиции объявил бывший премьер-министр Великобритании Кир Стармер по итогам саммита мировых лидеров в Лондоне 2 марта 2025 года.
Одной из главных задач объединения является разработка механизмов обеспечения безопасности Украины после возможного прекращения боевых действий, в частности путем размещения международных сил.
В марте 2025 года Стармер представил планы по формированию для Украины западного военного контингента численностью более 10 тыс. человек. Речь шла не только о присутствии сухопутных войск, но и о возможном привлечении авиации.
Предполагается, что такие силы могли бы удержать Россию от повторного нападения после заключения соглашения о прекращении огня.