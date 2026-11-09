У понеділок, 9 листопада, у Польщі розпочалися перші масштабні військові навчання Коаліції охочих під назвою Koalicja 2026.

Про це повідомляє агентство DPA з посиланням на міністерства оборони Франції та Великої Британії та Збройні сили Франції.

Навчання Коаліції охочих у Польщі: що відомо

Військові навчання Koalicja 2026 триватимуть із 9 до 22 листопада. Польща виступає головною країною-господарем, а керівництво маневрами здійснюють Франція та Велика Британія.

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Основні навчання за участю сухопутних військ та авіації відбуватимуться поблизу міста Нова-Демба на південному сході Польщі, приблизно за 100 км від українського кордону.

Окремі елементи навчань проходитимуть також у Франції та Туреччині.

У Парижі, де розташований штаб Багатонаціональних сил для України (MNF-U), відпрацьовуватимуть командно-штабні завдання.

Водночас у Стамбулі під керівництвом Туреччини моделюватимуть морські операції, зокрема забезпечення безпеки та розмінування Чорного моря.

За інформацією британської сторони, військові тренуватимуться розгортати підрозділи, організовувати їхнє забезпечення та транспортувати необхідні ресурси, зокрема продовольство й паливо.

Головна мета навчань — перевірити готовність багатонаціональних сил до забезпечення тривалого миру та безпеки України після можливого припинення вогню.

Які країни беруть участь у навчаннях Коаліції охочих

За даними ЗМІ, до військових маневрів долучилися 11 держав. Найбільші контингенти надають Франція та Велика Британія.

Франція залучає близько 1000–1100 військовослужбовців, а також системи протидії безпілотникам і розвідувальні дрони малого радіуса дії.

Велика Британія направляє приблизно 300 військових та кілька винищувачів.

Німеччина бере участь у навчаннях із близько десятьма штабними офіцерами, літаками-заправниками та засобами матеріально-технічного забезпечення.

До маневрів також долучаються Бельгія, Естонія, Литва, Нідерланди, Польща, Іспанія, Швеція та Туреччина.

Загалом до Коаліції охочих входять близько 35 держав.

Чи можуть військові Коаліції охочих бути розміщені в Україні

За даними ЗМІ, навчання проводять у межах підготовки до можливого розгортання багатонаціонального контингенту в Україні після припинення бойових дій.

Передбачається, що такі сили можуть допомагати у відновленні боєздатності та підготовці Збройних Сил України, а також сприяти зміцненню безпеки повітряного й морського простору.

Одним із завдань потенційної місії є запобігання повторній російській агресії.

Водночас Коаліція охочих не є структурою НАТО, а її майбутній контингент не призначений для моніторингу припинення вогню чи виконання миротворчих місій.

Росія виступає проти можливого розміщення іноземних військ в Україні.

Речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Москва розглядатиме таке розгортання як військове втручання.

Що відомо про Коаліцію охочих

Коаліція охочих — це об’єднання держав, які домовилися підтримувати Україну у протистоянні російській агресії та працювати над гарантіями її безпеки.

Про створення коаліції оголосив експрем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер за підсумками саміту світових лідерів у Лондоні 2 березня 2025 року.

Одним із головних завдань об’єднання є розроблення механізмів гарантування безпеки України після можливого припинення бойових дій, зокрема шляхом розміщення міжнародних сил.

У березні 2025 року Стармер представив плани формування для України західного військового контингенту чисельністю понад 10 тис. осіб. Ішлося не лише про присутність сухопутних військ, а й про можливе залучення авіації.

Передбачається, що такі сили могли б стримувати Росію від повторного нападу після укладення угоди про припинення вогню.

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