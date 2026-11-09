На мирных переговорах с участием Украины, США и России, которые пройдут 10-11 ноября в Абу-Даби, будут присутствовать представители Европейского Союза, Германии, Франции и Великобритании, а также руководитель аппарата генерального секретаря НАТО.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников.

Кто будет представлять Европу на переговорах в Абу-Даби

Европейский Союз направит на переговоры представителей Европейской комиссии и Европейского совета. В частности, от Еврокомиссии будет присутствовать руководитель аппарата президентки Берн Зайберт.

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Европейский совет будет представлять Анна-Мария Бура — главная советница по внешней политике президента Европейского совета Антониу Кошты.

Германию будет представлять советник канцлера Фридриха Мерца по внешней политике и безопасности Гюнтер Зауттер; Великобританию – советник британского премьера по национальной безопасности Джонатан Пауэлл, и Францию ​​– дипломатический советник президента Эммануэль Бонн. Также на переговорах будет руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Джеффри ван Леувен.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен подтвердила присутствие представителей ЕС в сообщении в соцсети X.

– ЕС будет присутствовать вместе с нашими партнерами, – написала она.

Отдельные координационные встречи

Глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров сообщил, что во вторник и среду должен состояться трехсторонний формат с участием представителей Украины, США и России.

– В эти же дни в Абу-Даби будут находиться представители европейских стран, в частности формата Е4: Великобритания, Франция, Германия и Италия, а также представители НАТО и Еврокомиссии. С европейскими партнерами проведем отдельные координационные встречи, – отметил Умеров.

Он подчеркнул, что для Украины важно сохранять тесную координацию с ключевыми партнерами, согласовывать позиции и иметь общее понимание дальнейших шагов в переговорном процессе.

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