Представители ЕС и НАТО будут присутствовать на переговорах в Абу-Даби: кто приедет
- С завтрашнего дня в Абу-Даби запланирован трехсторонний формат переговоров Украины, США и России.
- В столице ОАЭ будут представители ЕС, Великобритании, Франции, Германии, Италии и НАТО.
- Украина проведет координационные встречи с европейскими партнерами.
На мирных переговорах с участием Украины, США и России, которые пройдут 10-11 ноября в Абу-Даби, будут присутствовать представители Европейского Союза, Германии, Франции и Великобритании, а также руководитель аппарата генерального секретаря НАТО.
Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников.
Кто будет представлять Европу на переговорах в Абу-Даби
Европейский Союз направит на переговоры представителей Европейской комиссии и Европейского совета. В частности, от Еврокомиссии будет присутствовать руководитель аппарата президентки Берн Зайберт.
Европейский совет будет представлять Анна-Мария Бура — главная советница по внешней политике президента Европейского совета Антониу Кошты.
Германию будет представлять советник канцлера Фридриха Мерца по внешней политике и безопасности Гюнтер Зауттер; Великобританию – советник британского премьера по национальной безопасности Джонатан Пауэлл, и Францию – дипломатический советник президента Эммануэль Бонн. Также на переговорах будет руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Джеффри ван Леувен.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен подтвердила присутствие представителей ЕС в сообщении в соцсети X.
– ЕС будет присутствовать вместе с нашими партнерами, – написала она.
Отдельные координационные встречи
Глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров сообщил, что во вторник и среду должен состояться трехсторонний формат с участием представителей Украины, США и России.
– В эти же дни в Абу-Даби будут находиться представители европейских стран, в частности формата Е4: Великобритания, Франция, Германия и Италия, а также представители НАТО и Еврокомиссии. С европейскими партнерами проведем отдельные координационные встречи, – отметил Умеров.
Он подчеркнул, что для Украины важно сохранять тесную координацию с ключевыми партнерами, согласовывать позиции и иметь общее понимание дальнейших шагов в переговорном процессе.