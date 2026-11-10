Во вторник, 10 ноября, госсекретарь США Марко Рубио встретится с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Париже.

Об этом сообщает вашингтонский корреспондент Алекс Рауфоглу в соцсети X.

Встреча Рубио и Сибиги 10 ноября: что известно

Согласно официальному расписанию, двусторонняя встреча Марко Рубио и Андрея Сибиги запланирована на 08:30 по местному времени в Париже, или 09:30 по киевскому времени.

Сейчас смотрят

После этого в 10:30 по парижскому времени госсекретарь США примет участие в сессии министров иностранных дел G7, посвященной стабильности на Ближнем Востоке.

В 12:05 запланирована совместная фотосессия участников встречи G7 с участием украинского министра иностранных дел.

А уже в 12:15 по местному времени или в 13:15 по киевскому времени начнется рабочий обед глав внешнеполитических ведомств стран G7, посвящённый поддержке Украины.

Вашингтонский корреспондент Алекс Рауфоглу отметил, что график Марко Рубио на 10 ноября предусматривает отдельную встречу с главой украинского МИД и дальнейшее обсуждение поддержки Украины в рамках G7.

По словам журналиста, эти встречи проходят на фоне отдельных переговоров между представителями США, Украины и России в Абу-Даби.

По мнению Алекса Рауфоглу, график государственного секретаря США Марко Рубио 10 ноября в Париже ставит вопрос Украины в центр внимания.